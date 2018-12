México debe salirse del Grupo de Lima, de gobiernos pro yanquis enemigos de sus pueblos

Pedro Echeverría V.

1. El Grupo de Lima fue creado en 2017, año de las más duras protestas de la derecha proyanqui contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, mismas que dejaron un centenar muertos en Venezuela. Está integrado este grupo por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía. Buscan aislar a Maduro acusándolo de “masiva” migración ante la escasez de alimentos y medicinas y una fuerte inflación.

2. El gobierno de México debe salirse de ese grupo de gobiernos –absolutamente de derecha y al servicio de EEUU- para no avalar esas políticas criminales que desde hace ya más de una década vienen practicando esos gobiernos. Si no lo hace sería cómplice de la misma manera que esos gobiernos rompieron relaciones con Cuba en 1962. En esa lista no están Bolivia, Cuba, Uruguay, El Salvador, Ecuador, Nicaragua. La integración al grupo de todos esos países es explicable, porque los EEUU los ha tenido pisados.

3. Los gobiernos de la derecha proempresarial de Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Moreno en Ecuador y Duque en Colombia, han sido determinantes para que la derecha proimperial –entre ella los gobiernos de México- recupere el poder que perdió por 15 años en América Latina. La caída del kitchnerismo en Argentina, de Lula y Dilma en Brasil, así como de Correa en Ecuador, la misma muerte de Hugo Chávez en Venezuela en 2013, fueron terribles golpes a las batallas de izquierda en búsqueda del socialismo.

4. Obvio, estos gobiernos no fueron izquierdistas, aunque indudablemente mantuvieron fuertes contradicciones con el imperio de los EEUU y algunos, como los de Chávez, Evo –Morales, Rafael Correa, llegaron a plantear la construcción de un “socialismo del siglo XXI”; además dieron pasos muy importantes hacia ese objetivo. Cristina Kirchner y Lula Da Silva hablaron menos de socialismo, pero su presencia en este grupo, le daban fuerza. La realidad es que los yanquis hicieron hasta lo imposible para acabar con ellos.

5. Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña siempre actuaron contra Venezuela apoyando todas las maniobras de Clinton, Bush, Obama y Trump desde que Chávez en 1999 asumió el poder. Como en los viejos tiempos identificaron a Chávez como “agente del comunismo internacional” a pesar de que Rusia, China, los países del Bloque Oriental habían sido derrotados desde 1989. Todos eso gobiernos que hoy conforman en “Grupo de Lima” –que no representaron a sus pueblos- nunca pudieron desobedecer a los gobierno de EEUU.

6. López Obrador y su canciller Ebrard han hablado del “respeto al derecho ajeno” y el nombre de México sigue apareciendo en ese “Grupo de Lima”. Debería renunciar a él de inmediato deslindándose sino quiere seguir enlodándose. Tengo la convicción de que México, con su potencial económico, como país sólo superado por Brasil, puede transformarse en el país líder de América con una política independiente. Pero, ¿Cómo va a jugar sus fichas el jefe actual del imperio y hasta qué grado resistirá el gobierno de AMLO? (9/XII/18)

