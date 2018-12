México, igual que Venezuela: derecha fascista unida contra populares reformas de AMLO

Pedro Echeverría V.

1. Los partidos y corrientes fascistoides en México (PAN, PRI, MC, PRD –como hoy sucede en Venezuela contra Nicolás Maduro y Bolivia contra Evo Morales, así como recientemente sucedió en Argentina, Ecuador, Brasil- buscan derrocar a López Obrador o, por lo menos, que gobierne de manera corrupta, tal como el PRI y el PAN lo hicieron desde hace muchas décadas en beneficio propio y de los grandes empresarios.

2. Esa oposición facha en el Senado de la República presentó ayer miércoles ante la Suprema Corte (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones. Fue presentado por 55 integrantes de los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, MC y algunos senadores de PVEM y PT; solicitan a la SCJN que les otorgue la suspensión de la entrada a esa Ley Federal, con lo cual esta norma quedaría congelada.

3. Por cierto, alguien escribió que no debería usarse mucho el adjetivo de “fascista” porque podría debilitarse el término y más adelante ya nadie creería. Es una calificación usada mucho en Italia en los tiempos de Mussolini, luego en Alemania con Hitler, más tarde en España dominada por Franco; en la Rusia de Stalin no se extendió el término. En lo que coinciden esos regímenes es en los millares de asesinados, esencialmente pobres.

4. Y no es que los fachos mexicanos y latinoamericanos sean igual a los fascista gobiernos italo/germanos/es de la segunda guerra, pero en México el sólo hecho de apoyar y aliarse con partidos y gobiernos -incluso grandes empresarios- que intervinieron en el asesinato de más de más de 300 mil mexicanos (remember Calderón, Peña, Salinas, Fox) si no los hace directamente asesinos –por no usar su poder para protestar- si los hace cómplices.

5. Yo a esos grandes capitalistas y sus aliados los continuaré llamando “fachos” por el hecho de estar contra el pueblo explotado y oprimido. Sé que no son el 100 por ciento; que hay algunos obligados, cobardes, tontitos, que los obligan a firmar, pero si no denuncian ese hecho dejándolo pasar, también son cómplices. No debe olvidarse que el fascismo se ha extendido de la mano de los gobiernos yanquis con fuerte difusión ideológica.

6. PAN, PRI, MC, difunden a los cuatro vientos que López Obrador es un dictador por el hecho de exigir que los que posean un salario mayor a los 108 mil pesos mensuales que cobrará el presidente de la República, tendrán que bajárselo para subir el salario de los trabajadores que cobran menos de tres mil pesos al mes (el dólar está a 20 pesos mexicanos). También califican a AMLO como dictador por tener un delegado en cada estado.

7. Como simpatizante izquierdista le digo a los partidarios de AMLO que no discutan nada con la derecha y se dediquen a difundir miles de millones de volantes denunciando con nombre y apellido a los enemigos del pueblo. Es urgente la organización de grandes movilizaciones en las calles para profundizar las denuncias contra la derecha de partidos, empresarios, medios de información e “intelectuales” siempre vendidos al capital. (6/XII/18)

