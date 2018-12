Nota: Publico en unos 10 medios, pero este artículo en defensa de Paco Taibo, se ha tardado un poco. La realidad no dijo “culeras”, sino “culeros” y aunque los hombres han permanecido en silencio, cuatro mujeres senadoras: dos de Morena (Micher y Téllez), una del PAN (Gálvez) y otra del PRI (Sauri) se han puesto el saco. Paco debe seguir libertario; el atraso es bestial.

Paco, por favor, diles cobardes, sumisos, ladrones, asesinos, pero no les digas culeros

Pedro Echeverría V.

1. Paco Taibo 2, quizá el intelectual más brillante de México por haber publicado más de 60 libros, decenas de ellos novelas policiacas, investigaciones históricas y de crítica política; además por ser participante en muchos debates públicos y la instrumentación de éstos, acaba de ser nombrado director del Fondo de Cultura Económica (FCE) para el régimen de gobierno de López Obrador que en dos días se iniciará. La capacidad de Paco para cualquier cargo de gobierno es indiscutible; me hubiese gustado como secretario de Gobernación o, por lo menos de Educación, pero él huyéndole a compromisos burocráticos –para colaborar con AMLO- aceptó el FCE.

2. Me extraña que haya aceptado ese cargo burocrático, aunque él -con mucho trabajo- lo pueda transformar en institución al servicio del pueblo haciendo miles de publicaciones críticas con decenas de millones de ejemplares para entregárseles al pueblo pobre y engañado. Pero también es molesto ser funcionario porque luego surgen gentes tontas e ignorantes que no son capaces de respetar la libertad de expresión o forma de hablar de otras personas. Yo cuando más he usado las palabras “puta madre” o “mierda”, pero cuando estoy muy enojado, le remiento la madre a los capitalistas; personajes como Paco Taibo –de padres españoles, aunque desde niño haya llegado a México- están acostumbrados a ser libres.

3. En México nos metieron de manera obligatoria –con la cruz y la espada- la religión y con amenazas, invasiones y robo territorial, al imperio de los EEUU. Hoy, aunque duela reconocerlo, la enorme mayoría de los mexicanos inclinamos la cerviz, frente a la dupla cultural religión-EEUU. Si nos menta y requete menta la madre Trump y los yanquis no dejamos de halagarlos, entregarles premios aztecas. Pero si el Paco en un chascarrillo dice que a los que son culeros (cobardes, traidores, serviles, lamebotas) hay que llamarlos por su nombre: culeros, entonces surgen los de los oídos y mentes santos, que enrolan a la tonta Michel a condenarlo.

4. Paco es más o menos anarquista y, por ello, busca ser lo más libre posible en todos los campos de la vida; además en el habla. Como todos los anarquistas busca ser consecuente con aquella frase escrita en los muros de París 1968: “Prohibido prohibir”. Con el trato con mis hijas y con chavos más jóvenes he entendido que odian cualquier prohibición, mandan al carajo muchos autoritarismos y buscan ser mucho más libres que los que nos desarrollamos con los ideales de los sesenta, escuchamos a los Stone, admiramos al “Che” y a los hipies. La libertad llegó para quedarse, aunque muchos gobiernos trasnochados y partidos derechistas estén alarmados.

5. A Paco le sale ese estilo original y libre de hablar (culeros, pendejos, sumisos, cobardes) cuando se burla de sus enemigos políticos o adversarios. En sus conferencias, discursos y declaraciones, después de pronunciar mil palabras “decentes” le sale una “indecente” que generalmente provoca risas y aplausos. También se limita para no lesionar los oídos de los señoritos que exigen “decencia” pero que en su vida diaria son cobardes, ladrones, desfalcadores u hasta asesinos. Ya a esos dirigentes del PAN, PRI, PRD, nadie les cree. López Obrador les dará la oportunidad de seguir viviendo como partidos, pero no se subordinará a sus posiciones autoritarias. ¡Exigimos respeto y libertad!

6. Estoy seguro que Paco no dará pasos atrás en su anarquismo aunque desee servir o ayudar a López Obrador. Para mí sería una mentada de madre verlo con su traje y corbata, con su cara bien arregladita, repitiendo discursos funcionariles e imitando todos los gestos de seriedad tradicionales. Con ello me demostraría que el capitalismo se impuso; que sus 40 años de lucha libertaria deberían olvidarse. La estrategia del capitalismo es convertir a los luchadores sociales en funcionarios administrativos para desde allí mal aconsejar, dividir y acabar con las batallas. Paco debe hacer a un lado a las críticas tontas, para no decir pendejas. (30-XI-18)

