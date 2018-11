La oposición y la presión contra AMLO son de empresarios, 27 gobernadores y medios informativos

Pedro Echeverría V.

1. Si el presidente López Obrador cede ante las fuertes presiones de los 50 más poderosos empresarios encabezados por Slim; si cede ante los 27 gobernadores de igual número de entidades dirigidos por Alfaro de Jalisco; si cede por las campañas en contra de los medios informativos que encabeza Televisa y de una veintena “intelectuales” que no pueden vivir sin recibir buenos “regalos” del gobierno, dirigidos por Aguilar Camín y Krauze, lo más seguro es que el discurso de AMLO, por acabar desde la raíz con la corrupción, –cediendo y cediendo por miedo a confrontar- se convierta en nada o en pura palabrería, engaño, demagogia.

2. Para mí López Obrador es muy honesto, inteligente y confiado, pero la oposición integrada por partidos de derecha, por sus aliados, sumando a jueces y demás altísimos funcionarios furiosos por no cobrar los salarios millonarios que los hicieron ricos, pueden barrer a AMLO y –sin fuero-encarcelarlo con acusaciones y mucha propaganda. La rebelión empresarial por la cancelación del aeropuerto en Texcoco está pendiente de venganza; ¿qué responderían los empresarios si desde el pueblo se les exige pagar impuestos del 30 o 40 por ciento –como en otros países- y no de 10 u 11 por ciento como tradicionalmente se ha pagado en México?

3. Los gobernadores del PAN,PRI, PRD -que son 27 contra cinco de Morena- mueren de coraje porque AMLO determinó desaparecer a los 30 o 50 delegados establecidos en cada entidad que cobraban gigantescos salarios representando a igual número de dependencias federales. Determinó AMLO que en vez de 30 o 50 sólo haya un delegado que manejaría todos los asuntos del gobierno federal. Obviamente sería un delegado fuerte que incluso actuaría como “vigilante” para que el presupuesto federal se manejara por primera vez con limpieza, claridad y honradez. Al eliminar a 30 o 50 delegados se eliminaron negocios turbios de miles de millones de pesos.

4. Los gobernadores de oposición saben que el delegado puede ser una ayuda para conseguir todo lo que necesiten en beneficio dela entidad; pero lo gobernadores saben que estar en ese poder es su única oportunidad para hacer negocios, recuperar el dinero invertido en las elecciones y para salir con un “copeteado”. ¿Cómo pueden los gobernadores conformarse con sólo gobernar sus seis años sin haber acumulado gigantescas riquezas como sus antecesores y sin haberse paseado por el mundo junto a su familia? Los gobernadores tienen la obligación de subordinarse a las disposiciones constitucionales y sus reformas, sobre todo evitando que algún personaje goce de un salario mayor a los 108 mil pesos del presidente. .

5. El problema es que –como diría el político Álvaro Obregón, que fue presidente de 1920 a 1924, pensando en la profunda corrupción desde entonces y la facilidad para apagar cualquier oposición política: “nadie aguanta un cañonazo de 20 mil pesos”, que hoy sería de 10 millones de pesos; sin embargo se dice que con López Obrador –al ser un batallador contra la corrupción- no abran “cañonazos” de dinero de ningún tipo. A López Obrador –sería lo peor- podría inventársele alguna acusación de lo contario: es decir, de corrupto por recibir “cañonazos” multimillonarios de expresidentes, de personajes como los Duarte (Javier y César), Lozoya, Robles, para no ser castigados. Los testigos contra López Obrador sobrarían.

6. Me pregunto a diario si López Obrador ha trazado alguna estrategia de movilización de masas para responder ante un caso de emergencia. Ni empresarios, ni gobernadores, ni partidos de derecha pueden movilizar nada por su enorme desprestigio ante el pueblo, pero mediante permanentes protestas y denuncias en los medios de información pueden estar preparando el camino. La idea de un delegado inteligente y fuerte en cada estado es fundamental para ejercer la vigilancia política y el control económico. En cada una de las siguientes elecciones por estado Morena debe barrer con los demás partidos que llevan décadas disfrutando y saqueando el presupuesto público. La oposición de derecha no puede crecer por no ser pueblo. (27/XI/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26