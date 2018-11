Buena idea el Tren Maya para turismo, trabajo productivo e intercambio de mercancías

Pedro Echeverría V.

1. Hoy miré completo el mapa de toda la región en que se construirá el llamado “Tren Maya” que saldrá de la ciudad arqueológica de Palenque, Chiapas para luego recorrer, muchas importantes ciudades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Conozco muy bien toda la ruta; la he recorrido varias veces desde los 17 años siendo estudiante de preparatoria. A los pocos meses de haberse inaugurado el “Ferrocarril del Sureste”, que salía de Mérida Yucatán a las ocho de la mañana y llegaba a la estación Allende de Coatzacoalcos Veracruz a las 13 horas del día siguiente, con pasajes que conseguía en la secretaría particular del gobierno. Luego me subía a un autobús de la Flecha Roja para ir directamente al DF o a Veracruz para abordar otro tren: el mexicano, cuyo viaje era de 12 horas.

2. Mérida, desde la época colonial, es la gran ciudad del sureste. No debe olvidarse que los estados de Campeche y Quintana Roo, proclamaron su independencia en 1858 y 1902, respectivamente, de Yucatán. ¿No se recuerda acaso que Yucatán llegó a poseer una gran red de ferrocarriles distribuidos en todo el estado desde que en 1875 se clavó el primer riel en la península y que cinco años después se estableció en la plaza de La Mejorada la primera estación ferroviaria? En 1999 publiqué –en el marco de la Facultad de Arquitectura de la UADY- un libro acerca de “Los ferrocarrileros de Yucatán” que titulé “Nos llevó el tren”. En 1950 partían de Mérida diariamente cinco líneas con sus ramales que terminaban en Progreso, Tizimín, Valladolid, Sotuta, Peto, Hunucmá y Campeche.

3. Los ferrocarriles en México fueron privatizados, rematados, malvendidos a empresas yanquis por los presidentes Carlos Salinas, particularmente por Ernesto Zedillo. Más aún, éste al terminar su sexenio en el año 2000, se trasladó a los EEUU como alto directivo de la empresa compradora del FFCC mexicano. ¿Puede olvidarse que casi todos los presidentes, como Felipe Calderón, hacen lo mismo: trabajar en la empresa extranjera con la que negociaron? Así que en México tenemos una larga experiencia en privatizaciones y saqueos de empresarios y gobernantes. Los FFCC fueron privatizados por “incosteables”; fue el mismo discurso que se usó para privatizar 1500 empresas paraestatales, en particular a todos los bancos hoy en manos extranjeras.

4. Así que de Valladolid a Campeche, pasando por Mérida, hemos tenido ferrocarril desde principios del siglo XX y desde Mérida hasta Coatzacoalcos Veracruz desde 1957. Debe trazarse la línea del FFCC desde Escárcega Campeche para arribar a Calakmul, Bacalar, Carrillo, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún, para cubrir esta ruta que he recorrido con el objetivo de intercambio, algunas veces en autobús y automóvil. Sin embargo, parece haber mucho entusiasmo porque durante varios años la construcción y adopción del Ferrocarril Maya dará ocupación a decenas de miles de habitantes de las distintas poblaciones. Sin embargo no faltarán las disputas que se levantarán por los terrenos y las plazas donde pasará la vía.

5. Hay que hacer patente que el sistema ferroviario en el mundo, aunque tiene diferentes usos para responder a las necesidades de cada país: sean de turismo, carga, pasajeros, traslado de maquinarias y de muchas toneladas de productos, sigue dominando en países de alto desarrollo como podrá verse: EEUU, con casi 294 mil kilómetros, ocupa el primer lugar por el número de kilómetros que recorren al año; China (124 mil), Rusia, casi 88 mil, Canadá 78 mil, India más de 68 mil, seguidos por Alemania, Australia y Argentina, son los países con más uso del sistema de ferrocarriles al año. México sólo contó con el sistema hasta los años 90 del siglo pasado; pero con la presencia entre dos o tres años del Ferrocarril Maya será otra cosa. (16/XI/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26