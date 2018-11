Si AMLO es igual al PRIAN ladrón y asesino, hay que combatirlo; si es diferente criticarlo y apoyarlo

Pedro Echeverría V.

1. A raíz de la publicación de la revista semanal Proceso del domingo pasado, con una fotografía cubriendo la portada del presidente electo López Obrador enojado y preocupado, además de un título: “AMLO se aísla El fantasma del fracaso”, se ha desatado la crítica de una parte de los jóvenes de las “redes sociales” totalmente identificados con el lópezobradorismo. ¿Por qué tanto ruido si hasta hace cinco días Proceso habían sido “uña y mugre” con AMLO?

2. La realidad es que la revista semanal proceso, que esta semana cumplió 42 años de existencia publicando su revista número 2,192, así como el diario La Jornada que nació en 1984, han sido las publicaciones de izquierda más importantes en México. Ambas publicaciones, por lo menos en los últimos 18 años, han apoyado las luchas de López Obrador, no sin hacerle pequeñas críticas. Pero la portada de Proceso de esta semana ha dado mucho de qué hablar.

3. López Obrador dijo que dicha publicación (de la revista Proceso) fue muy amarillista, “pero es normal, así es la libertad de expresión y así es la democracia”, aseguró añadiendo que aspira a ser uno de los mejores presidentes de México. Advirtió que la libertad implica mensajes de ida y vuelta. “Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados. No, no va a ser así. Tenemos que debatir de manera respetuosa pero debe haber diálogo circular. El que critica a los medios y el que es criticado tiene derecho a la réplica y lo voy a ejercer siempre”.

4. En el video, Obrador también recalcó que ya empezaron los cambios “pero no hay nada que temer”, pues la transición va a ser ordenada y pacífica. Destacó que ya se aprobó y se publicó la ley que determina que ningún servidor público va a ganar más de lo que obtiene de salario el Presidente de la República. “Yo voy a ganar el 40% de lo que gana el actual presidente Enrique Peña Nieto”. Recordó que no va a vivir en Los Pinos, no va a tener guardaespaldas, no habrá Primera Dama y él no tendrá privilegios. “Me van a poder juzgar a mi como se juzga a cualquier ciudadano”, detalló.

5. Unos 10 amigos jóvenes de las “redes sociales” con mucha actividad en You Tube, establecidos en varios estados de la República, encabezados por Juca, Campechaneando, los Chapuceros de Tabasco, etcétera, en un programa opinó cada quien de la situación y todos apoyaron a AMLO ante Proceso del que llegaron a decir que ya era de derecha pareciéndose a la “prensa chayotera” en espera de los millones que entrega el gobierno a la “prensa vendida”.

6. Hace dos semanas el mismo López Obrador le había agradecido a este grupo de jóvenes de la “redes sociales” por el enorme trabajo que hicieron durante la candidatura de AMLO combatiendo al gobierno de Peña Nieto y la política empresarial hacia el aeropuerto, la baja de los grandes salarios y la privatización petrolera. Sin embargo el choque contra la revista Proceso no parece justo pues habría que esperar más tiempo dado que proceso tiene 42 años de ser de centro-izquierda. ¡Cuánto me gustaría tener contacto con esas valiosas “redes”!

7. Pienso que el trabajo de los jóvenes de las “Redes” es muy bueno porque sus información ayuda a entender muchos de los problemas políticos que vivimos en el México actual; sin embargo esos jóvenes tiene menos de diez años conociendo la realidad mexicana y lo mejor sería que tengan más paciencia y responsabilidad para esperar que las cosas se desarrollen un poco. Yo soy también muy desesperado, pero ellos me llevan mucha ventaja. Sigamos observando, analizando y haciendo la crítica. (8/XI/18)

