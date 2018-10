Empresarios y “chayoteros” pasaron a la ofensiva opositora a López Obrador Pedro Echeverría V.

1. Los empresarios y los medios de información “chayoteros”, que en las últimas semanas buscaban acomodarse con el gobierno de López Obrador, al fin –con la consulta sobre el aeropuerto que AMLO ganó de forma abrumadora- han dicho “basta” y no se han guardado calificativos e insultos contra López Obrador que parecían callar en semanas recientes. Obvio, quien crea que los hombres del dinero y los negocios en algún momento van a pensar en el pueblo de México para

beneficiarlo, es un tonto incurable. A los empresarios nunca les podrá interesar otra cosa que acumular dinero, obtener el máximo poder y someter a los demás.

2. En México se califica como “chayotero” a la persona o medio de comunicación que recibe sobornos (en forma de dinero, regalos o ayudas) con el fin de realizar campañas de aceptación, a favor o en contra de un candidato, personalidad o institución que se considere de renombre. El 98 por ciento de los periódicos, la radio y la TV vive del “chayote”, es decir, de un soborno, de un “regalo”, una

“compensación” que políticos y empresarios entregan desde hace más de 50 años a quienes les prestan “buen servicio” en los medios de información. A causa de ello todas las noticias se deforman y se interpretan siempre a favor del poder.

3. Los principales medios de información (Televisa, TV Azteca, TV y prensa Milenio, Radio y TV Fórmula), todos ellos, no podrían vivir sin que el Estado y los organismos empresariales, les entregue cada mes, muchos millones de pesos. Como respuesta a los millones de pesos que les entrega cada mes el Estado, tienen la obligación los medios de repetir –punto por punto- los boletines que a diario les envía el Estado. Si, por el contrario, llegaran a decir algo diferente, de manera automática les retirarían el subsidio. “No pago para que me peguen”, diría el presidente López Portillo. Obvio la respuesta fue: “Tú no pagas, es el pueblo trabajador el que produce la riqueza”.

4. López Obrador y todo mundo saben cómo piensan los empresarios. Por eso muchos anarquistas tuvieron la razón histórica al decir que “la gran propiedad es un robo”; no se referían al robo burdo, sino a las diferentes formas de explotación, opresión, saqueo, competencia, negocios, trampas, engaños, de los que siempre usan los empresarios en el capitalismo para obtener dinero. Por ello acuñaron aquella frase: “Robar es bueno, siempre que no te descubran o sepas dividir con tus cómplices”. Me preguntan: ¿”es que no pueden pensar los empresarios otra cosa? Pues parece que no porque entre los empresarios hay competencia con otros empresarios para ganar el mercado; por ello no pueden parar.

5. Por ejemplo, leía que en julio pasado Excélsior publicó: “México detectó prácticas desleales de comercio en una investigación sobre importaciones de pierna y muslo de pollo de EEUU. Debido al brote de influenza aviar, que se notificó a mediados de junio en el estado de Jalisco, se han sacrificado hasta ahora seis millones de gallinas ponedoras de huevo, pero el número podría crecer para contener la enfermedad y que no salga del estado. “La contingencia causada por el virus de la Influenza Aviar tipo A, llevó a incrementos en los precios que no se explican por los factores fundamentales del mercado”. No sólo la competencia de precios, sino se provocan mortandades con virus por ganar dinero

6. Los capitalistas defienden sus riquezas con la vida porque en última instancia su religión es el dinero. Esto que mediante virus, medicinas, comida, lleguen hasta el envenenamiento de miles de millones de aves, se ha leído y escuchado de muchos países. En México existe la confianza, la convicción en que estos nunca lleven a asesinatos masivos de personas. Para mí lo único que puede evitar las venganzas y los odios es la erradicación (de veras de raíz) del capitalismo, de la competencia, de la desigualdad. Espero que las contradicciones entre los empresarios y el futuro gobierno de López Obrador no lleven a nada que se la parezca porque sería el

pensamiento más bajo de la escala humana. (30/X/18)

