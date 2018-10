Aeropuerto: otra derrota de López Obrador (70 x 30) a empresarios, derechistas y chayoteros

Pedro Echeverría V.

1. Durante un año, por lo menos, al parecer, nadie podrá derrotar el proyecto político de López Obrador. Los resultados de la consulta sobre la construcción del aeropuerto, ganada de manera abrumadora, así lo confirman. A pesar de la intensa campaña empresarial y de los llamados “chayoteros” (medios de información al servicio del dinero y el poder), el pueblo seguirá votando por mucho tiempo a favor de las políticas de AMLO. Después de un año, si trabaja el gobierno en beneficio de la población, se consolidará; si por el contrario se mal gobierna, entonces AMLO se desplomará porque ha creado muchas expectativas. Hay aún muchas cosas pendientes, pero dado que habrá más consultas, es probable que se avance por otras rutas en las que los enemigos mantengan resistencias.

2. Después de esa aplastante derrota de los partidarios de López Obrador de 70 por ciento de votos a favor de Santa Lucía, contra 30 por ciento a favor de Texcoco, apoyado por los empresarios, ahora se piensa que las siguientes consultas serán: ¿Rebajamos todos los salarios altos y le subimos a todos los salarios bajos? Respuesta: Si o No. Al terminar ésta podríamos hacer otra: ¿Obligamos a billonarios de paraísos fiscales o no, a invertir su dinero en México? Respuesta: Sí o No. La última consulta de noviembre: ¿1. Invitamos a todos a la tomas de posesión o 2. Desinvitamos a Trump, al reyecito español y a Maduro? Respuesta 1 o 2. Se han comprometido los organizadores a cometer la menor cantidad de errores técnicos.

3. Se tiene la convicción que las consultas en adelante tendrán menos errores, serán más participativas y ayudarán a crear mayor conciencia colectiva de la ciudadanía. Por ejemplo: de Texcoco lo que se sabía es la enorme cantidad de negocios que estaban haciendo los grandes empresarios y políticos alrededor de esa construcción; de Santa Lucía se sabía casi nada, sólo que es el proyecto que apoya López Obrador. Después de la consulta toda la responsabilidad vuelve a caer en AMLO y su capacidad demostrada. Ahora sabremos de quienes fueron la inversiones, cuánto perdió el país por culpa del gobierno de Peña y cuál será el destino de los trabajadores que son pueblo, que realmente interesan. ¿Quién habrá la cabecita y los apoyadores de ese proyecto tonto de construir sobre un lago?

4. Desafortunamente en el capitalismo meten a la cárcel a quien se roba una cartera o un pan para comer; los que con sus políticas desgracian a un país, lo llevan a la quiebra, a la mayor desigualdad, lo entregan a inversionistas extranjeros o saquean sus riquezas, no les pasa nada; al contrario, en vez de ir a la cárcel “les entregan premios como los mejores ejecutivos del año”. No es acaso esa experiencia la que ha impulsado la corrupción nacional? Aquí cabría otra consulta: ¿Deben ir a la cárcel los expresidentes o quienes se robaron un pan para comer? Pienso que este tipo de eventos podrían ayudar a la población a comprender que sin la participación de la población ninguna política podría desarrollarse en beneficio de la nación.

5. Ahora López Obrador va contra los “charros”, no de los que llevan sombrero y caballo, sino aquellos herederos del “Charro Díaz” de León que en los años 50 entregó al gobierno de Miguel Alemán los derechos de los trabajadores, traicionándolos. Es de alabarse que AMLO quiera destruir todo el “charrismo”, pero debe saber que no depende de él sino de la conciencia de los trabajadores. Si éstos siguen pensando como el capitalismo, la propiedad, el dinero, será muy difícil. Pero aquí estamos los izquierdistas para ayudar a desterrar de las mentes ese veneno individualista que impide cualquier avance social. Marx decía: “La liberación de los trabajadores sólo será obra de los trabajadores mismos” (29/X/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com