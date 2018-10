En 70 años de mi vida -de gobiernos ladrones y asesinos del PRIAN- primera vez que me consultan

Pedro Echeverría V.

1. Los empresarios, los del PRI y los del PAN, pueden acusar a López Obrador de no cumplir ciertos requisitos formales en la consulta nacional que se realiza; pero a esos enemigos de los proyectos políticos de López Obrador les arde mucho el estómago saber que por fin el pueblo es educado e impulsado a opinar sobre un asunto que a todos compete: decidir sobre la construcción del aeropuerto para evitar que el país siga siendo desfalcado por un puñado de familias empresariales y políticos a su servicio. Por fin alguien nos hizo gente, nos demostró que valemos mucho y nos ha aconsejado que no nos agachemos porque nuestra posición debe ser de pie y con la cara al frente.

2. Desde los 18 años de edad comencé a participar y a votar. Primero fue el PRI el que siempre prometió que México cambiaría en beneficio de los pobres; fue una mentira absoluta. Por lo menos hasta 1982 fui víctima de muchos engaños que el viejo Fidel Velázquez –desde la CTM y por medio de sus delegados- nos hacía creer en las fábricas; lo mismo le hacían a los pobres campesinos de la CNC, cuyos líderes del PRI, visitaban los estados para prometer ayudas que nunca llegaban. Antes de ser obrero de la industria del calzado, fui campesino en Milpa Alta. Confié mucho en el PRI y jamás dejé de participar de sus acarreos. Todo fue un engaño.

3. En 1982, cuando el presidente López Portillo nacionalizó la banca y los empresarios –dirigidos por el señor Clouthier del centro patronal, comenzaron a organizar “México en Libertad”- tomé el camino de afiliarme al PAN. Hice mucho trabajo en Milpa Alta, Tecomilt, para afiliar a gente al PAN porque me perecía un partido de oposición. Estaban muy metidos con los empresarios, pero a mí me parecía que tenían razón pues ya nadie aguantaba al PRI. Parecía que el mismo presidente electo Miguel de la Madrid favorecía a los empresarios y al PAN. Sólo recuerdo que el gobierno de Reagan le ofreció un préstamo a México y lo obligó a firmar en 1982 una “carta de intención” con el FMI.

4. Fue hasta 2004 cuando conocí a López Obrador cuando comenzó a enfrenarse al presidente Fox del PAN. La realidad es que estaba yo muy confundido creyendo que el PAN era diferente al PRI, cuando descubrí que eran más o menos lo mismo. Decían los dirigentes del PAN molestos que el PRI les estaba robando su programa y lo estaba aplicando en México. La verdad es que así era: porque el neoliberalismo

privatizador era acabar con las empresas paraestatales o de gobierno con el fin de entregárselas a la “iniciativa privada”; es decir, mientras el gobierno del PRI de 1929 a 1982 buscó fortalecer la propiedad estatal, el PAN –desde que nació en 1939- ha luchado a favor de la propiedad privada.

5. A López Obrador se le tachaba de izquierdista, pero lo que veía es que en sus discursos defendía a los pobres y se oponía a los ricos empresarios. Luego algunos amigos me aclararon que AMLO no era izquierdista porque él no quería hacer una revolución y construir el socialismo; que sólo buscaba la justicia y cierta igualdad social usando las elecciones. Fue así cuando me acerqué en 2906 al PRD y 10 años después a Morena. Como podrán verse yo no he sido –como dicen- un saltimbanqui, un acomodaticio u oportunista. Yo he sido primero un campesino, luego u obrero que me gusta luchar para que las cosas cambien en México en beneficio de todos los trabajadores. Por eso cambié del PRI al PAN y luego a Morena; además nunca he recibido un cinco de pago.

6. Hoy como dicen popularmente: “estoy viejo pero no pellejo”. A mis 70 años, habiéndome “sobado el lomo” en el trabajo, sigo participando. Hoy cuido una casilla en Xochimilco y no estoy dispuesto a permitir que se nos acuse de que estamos haciendo mal las cosas. Esta consulta podría ser la primera que se realiza en el país. Recuerdo que el EZLN hizo varias en los años noventa, pero los partidos de gobiernos ladrones y asesinos, como el PRI, el PAN, así como sus seguidores, en 40 años en vez de consultar se han dedicado a imponer sus

determinaciones. Así que aunque les dé ganas de ir al baño a sus enemigos, la consulta –con todos y sus errores- es la primera de muchas que educará al pueblo a intervenir en defensa de sus derechos. (26/X/18)

