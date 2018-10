Exigir 50 largos tráileres para migrantes dignos, que sin respetar fronteras o retenes, entren a los EEUU

Pedro Echeverría V.

1. Más de 15 mil hombres, mujeres y niños, desesperados por falta de alimentación y trabajo en Honduras, El Salvador, Guatemala, de México, han tomado el camino de salvar sus vidas antes que sea ya demasiado tarde. Para mi es uno de los caminos de la revolución mundial que lleva ya muchos años caminándose por los pueblos en Asia, África y américa Latina. Pienso que hay varios movimientos, levantamientos, formas de lucha, que no tienen que ver con los caminos clásicos de la revolución Rusa, China, cubana o nicaragüense. La rebelión de estudiantes, ciudadanos, mujeres, homosexuales, contra los gobiernos, los empresarios, los grandes financieros, parecen tomar formas que aún no entendemos; pero parece que vamos bien.

2. Mis caminatas más largas Cuernavaca-Ciudad de México, Chemax-Mérida o Chalco-Zócalo, de menos de 100 kilómetros, cargando comida y agua, no representan nada frente a los miles de kilómetros (¿cinco mil, siete mil?) de los migrantes de Centroamérica a los EEUU con mujeres, viejos y niños, careciendo todos de comida y líquido. Por ello una de las exigencias y apoyos sería dotar a esa caravana de unos 50 tráileres para que cada uno cargue a 100 o más migrantes. ¿Cómo devolver a esos migrantes de lo mucho que han sido despojados por los gobiernos y grandes empresas de los EEUU a través de los últimos 100 años por lo menos? Tan les pertenece todo que pienso que los tráileres deberían entrar a los EEUU sin que nada los detenga.

3. Pienso que está llegando el momento del desplome de la dominación yanquis en el mundo. Parece que no es sólo un gobierno imbécil de Trump que habla y amenaza, sino es el país yanqui el que se puede derrumbar después de un siglo de dominación. Se anuncia el derrumbe y hasta desaparición del dólar y con ello de la dominación en la producción de armas nucleares y todo tipo en EEUU y que Rusia, China, India, Europa, han comenzado a sustituir el dólar con el yuan, el rublo, el euro y el yen. Las locuras y palabrerías de Trump demuestran mucha desesperación ante la competencia que pierde EEUU en varios campos. No sabemos cuánto habrá que esperar, si tendremos que enredarnos en una nueva gran guerra, la contaminación atmosférica será determinante, o…?

4. No olvidar que Centroamérica, toda América Latina, ha sido salvajemente saqueada por los yanquis, por lo menos desde que en 1945 terminó la guerra mundial y los EEUU se autoproclamaron los amos del mundo; esto por no decir que desde que cada país logró su

independencia del imperio español hace 200 años. Gigantesca mentira, un engaño para tontos, pensar o decir que “EEUU es rico y poderoso porque es un pueblo trabajador”. No necesito hablar de Guatemala, Perú, Colombia u otro país; me basta con el ejemplo de México para demostrar en unas cuantas líneas que EEUU desde 1823 –con la famosa Doctrina Monroe-, así como con sus logias masónicas- buscó apropiarse de México después de independizarse de España.

5. Pero no se tuvo que esperar más de 24 años para que en 1847 los EEUU se quedaran con más de la mitad del territorio mexicano; luego haría lo mismo con Francia, España y Rusia con el fin de extenderse como nación. México, como Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Dominicana, Panamá, etcétera, no llegarán nunca a ser independientes de los EEUU porque este país los siguió dominando por la vía ideológica, del endeudamiento, del comercio, de la venta de armas. En los hechos reales, toda la riqueza y poderío que poseen los EEUU se los deben a los países del mundo que han invadido para saquearles, su petróleo, sus materias primas y hacerlos más deudores. Así que los migrantes centroamericanos tienen todos los derechos del mundo sobre los EEUU y deben recibir todo el apoyo que necesiten. (23/X/18)

