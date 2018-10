La migración, la discriminación, el racismo y la xenofobia, nacen con la propiedad privada

Pedro Echeverría V.

2. Me preocupan las grandes caravanas de migrantes que caminan de Centroamérica buscando llegar a los EEUU. Son muchos miles de seres humanos –igualitos a nosotros- cargando a niños, ancianos, mujeres, que han dicho ¡basta! y se han puesto a andar como gigantes que reclaman sus derechos pisoteados en el mundo por una minoría rapaz. Me gustaría tener 10 años menos de edad (para no perjudicar) y estar peleando en la frontera sur para que puedan atravesar con libertad nuestra nación mexicana. Desde hace muchas décadas comprendí que las fronteras, las patrias y las banderas no deberían existir porque fueron impuestas por los ganadores por la fuerza.

1, Asimilar nada más los siguientes datos para entender la migración: a) En 2017, el año pasado, había 257.7 millones de migrantes en el mundo; b) El corredor de México-EE UU es el más importante en el mundo, con más de 12 millones de migrantes, seguido por la

India-Emiratos Árabes Unidos, con 3.3 millones.3.3 millones. c) Hay 12.9 millones de migrantes mexicanos en el mundo en 2017, 98% en Estados Unidos. d) Las actividades en las que laboran principalmente los migrantes mexicanos en EEUU son en la construcción (19.7%), la hostelería y esparcimiento (14.1%), y en los servicios profesionales y administrativos (13.6%). e) En 2017, había 25.3 millones de mexicanos de segunda y tercera generación en EEUU

3. Si los pueblos pueden ser en parte culpables de los malos gobiernos que los oprimen, no es porque se los “merezcan”; no debe olvidarse que los gobiernos se amafian con otros gobiernos e imperios para que mediante sus ejércitos y sus armas sometan a las grandes mayorías. África, Asia, América, nunca han sido pueblos indolentes, al contrario: han sido los productores de las riquezas y maravillas del mundo; lo que sucedió es que Europa y los EEUU, con estrategias de dominación y rapiña usaron sus armas para dominar. Pero, a pesar de sus tácticas de rechazo con la migración ya no podrán resistir; la migración también forma parte de la revolución mundial que ya nadie podrá frenar.

4. En Estados Unidos hubo siempre una criminal discriminación contra los negros, originarios del África; hoy aunque continúa ese desprecio porque es una enfermedad histórica, lo que más ha crecido es la discriminación contra los mexicanos, centroamericanos y

puertorriqueños. Pero en México no hay discriminación contra los negros –porque casi no hay- sino contra los indígenas y los marginados sociales, así como de los países centroamericanos. En Europa también la discriminación es permanente, sobre todo en España porque -aunque estén a la cola de la Europa privilegiada del Norte- siguen considerándose como los “descubridores de América”.

5. ¿Por qué negar que los ricos, los dueños de propiedades, ven a los pobres, a los miserables, como seres humanos inferiores? ¿Por qué esconder que quienes poseen títulos académicos ven a la mayoría de los trabajadores como como personas que no pertenecen a su mundo intelectual? ¿Por qué los mexicanos admiran a los yanquis y los europeos y a los centroamericanos los tildan como atrasados? ¿Por qué los que usamos computadoras vemos a los que no lo hacen como jodidos? Mi única explicación es el capitalismo, la extrema desigualdad socioeconómica, la educación como un privilegio. Esas son formas de discriminación y racismo. (17/X/18)

