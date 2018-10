Entenderá López Obrador que la CNTE es desde 1979 la vanguardia de la educación nacional?

Pedro Echeverría V.

1. Ni a López Obrador ni a su partido Morena les agradaba que gran mayoría del pueblo mexicano repitiera que “todos los políticos y sus partidos en México son iguales; todos son ladrones, traicioneros, sólo ven por su propio interés”. Morena, que no había gobernado, -como ya lo ha hecho el PRI, PAN, PRD- se negaba a aceptar esas frases de que “todos son iguales”. Cuando falta mes y medio para que López Obrador asuma la Presidencia estamos viendo que los tres candidatos: Meade del PRI, Anaya del PAN y López Obrador de Morena, no eran iguales porque plantearon tres programas distintos y sus comportamientos antes de ser candidatos presidenciales eran diferentes.

2. Obvio si se hubiese dicho que son iguales porque ninguno de los tres es socialista, ninguno de los tres es anticapitalista y que los tres emplearían su poder para defender la propiedad privada ante un levantamiento del pueblo; así es probable que se parezcan. Sin embargo también aquí hay diferencias: muchos de Morena siguen criticando a los ex autodefensas Nestora y Mireles, al líder minero Gómez Urrutia, al funcionario Bartlett, y al parlamentario más destacado del país desde 2006: Fernández Noroña. Pero lo más grave para mi es que se critique y rechace al movimiento sindical histórico de la Coordinadora (la CNTE) que viene luchando en las calles desde 1979.

3. Si López Obrador y su gente no es capaz de negociar con la CNTE tendrá que ser más hijo de puta que Peña Nieto, Osorio y Nuño juntos para reprimir, encarcelar y asesinar a sus dirigentes. La CNTE, aunque sólo tenga el control total de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, cuenta con un fuerte apoyo nacional que jamás desaparecerá. Los dirigentes de la CNTE han sufrido encarcelamientos de cientos de maestros así como asesinatos. Son indiscutiblemente la vanguardia de la lucha magisterial y de la población mexicana. Escribí este artículo porque alguien se atrevió a decir que la CNTE es igual a todos; pero cuidado no se vayan a morder la lengua.

4. Conozco y he acompañado a los maestros en sus luchas desde 1960. No es casual que los maestros hayan comenzado a luchar desde hace 100 años cuando crearon sus primeras organizaciones desbaratadas con el fin de crear en 1943 el SNTE por Ávila Camacho y Torres Bodet con apoyo del gobierno y del Estado. Si López Obrador no negocia con la CNTE va a tener muchos problemas con por lo menos 300 mil educadores. ¿Qué la CNTE no quiere negociar? Nunca ha estado cerrada; por el contrario, ha dado pasos atrás para demostrar su voluntad. Piden: a) fin de la Reforma educativa y del autoritarismo, b) autoevaluaciones, c) libertad a todos los presos, d) pago de adeudos y e) una

coordinación resolutiva.

5. Nunca la educación ha sido controlada más que por el gobierno y el aparato dirigente del Sindicato (el SNTE). La CNTE nunca ha manejado ni controlado plazas ni presupuestos porque jamás ha sido autoridad. Lo más grave para mi es que los contenidos y orientación educativa ha estado en manos de la burguesía, así que todos los maestros sólo han sido obedientes correas de transmisión de la ideología y los programas de la clase dominante. Le meten en la cabeza de los niños el respeto a la propiedad privada, el buen comportamiento, la sumisión. ¿Para qué sirven tantas horas y días de clase si lo que se enseña es a obedecer el poder?

6. Si se convocara un congreso nacional sin llegar a acuerdos, sería una tontería dada la situación de enfrentamiento; si se colocan ánforas para voto universal sería otra tontería. Una probable salida ante el estancamiento y la cerrazón, podría ser la creación de tres organismos sindicales: a) los de Peña, b) los de la Gordillo y c) los de la CNTE. Reconocimiento jurídico de cada uno y sus cuotas sindicales correspondientes respetando y dividiendo las propiedades. Se buscaría negociar con los tres comités en todo respecto a salarios, préstamos, ayudas solidarias. Esto con la esperanza de que se pudieran llegar a acuerdos. (15/X/18)

