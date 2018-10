¿50 mil milicos más sobre 7.5 millones de “ninis”, salario de hambre y pensionados miserables?

Pedro Echeverría V.

1. ¿50 mil militares y policía con salarios, prestaciones, uniformes, armas y otros gastos multimillonarios más? Yo entendí del presidente electo López Obrador que se haría lo contrario: reducir a las fuerzas armadas porque desde hace más de un siglo no han sido necesarias. Que lo que se reforzaría sería la paz, la inteligencia, los acuerdos, el buen entendimiento. No fui iluso pensando en cero represiones, pero pensé que de 10 se reduciría a 1; que todos los problemas se solucionarían mediante el diálogo y que éste se desarrollaría en todos lados. La enorme mayoría de los luchadores sociales no confía en el diálogo porque históricamente han sido un engaño o una traición.; pero están abiertos.

2. No se conoce el número de miembros del ejército, de la armada, la policía federal, la policía de los estados, la policía secreta. Se calcula que son más de un millón de miembros que cobran un salario, millonario para los jefes. Llevamos más de un siglo –desde los Tratados de Teoloyucan 1915- manteniendo un ejército y a él se han sumado otras instituciones para cuidar la seguridad. La realidad es que México no ha tenido necesidad de usar esas fuerzas para defenderse del extranjero; los conflictos en el país han sido internos y casi intrascendentes. Por ello me extraña más contrataciones para fortalecer la milicia, cuando en realidad lo que se necesita es deshacernos del 50 por ciento de ellas.

3. El único país que nos ha amenazado, saqueado e invadido, son los EEUU; pero hoy no hay que tenerle miedo porque lleva varias décadas instalado en México controlando con su ideología, en su política, economía, en todo. Así que en México no necesitamos más que

diplomáticos inteligentes capaces de arreglar todo. ¿Cuántos miles de millones de pesos mensuales dilapida México en salarios de más de un millón de milicos cuando lo único que necesita es la construcción de una política exterior pacifista y diplomática con argumentos de peso en el mundo? Arreglar los problemas internos es otro asunto. Pero para ello se requieren políticas de justicia e igualdad que al faltar retan al pueblo.

4. El presidente electo López Obrador dice que los jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) son un grupo importante que puede servir de fuerza de trabajo al crimen organizado. De ahí su famosa frase: “Becarios sí, sicarios no”. López Obrador propone el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, que pretende ayudar a 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan con un esquema de empleo como aprendices en empresas. El ingreso para el joven será equivalente a 1.5 salarios mínimos y para esto AMLO estima se necesita alrededor de 100,000 millones de pesos. Dado que es uno de los dos principales programas sociales que pretende impulsar, es importante analizar sus

posibilidades.

5. Cuando se trata de un político del PRI, PAN, PRD, por experiencia, ya conocemos hacia dónde va. En el caso de López Obrador hay que esperar un poco, pero un caso como la contratación de milicos da muy mala espina a quienes esperábamos precisamente lo contrario. Da la impresión que este tipo de medidas, totalmente contradictorias, son impuestas a López Obrador (para desprestigiarlo) a cambio de lograr otra cosa. Algunas cosas de éstas, que podrían ser tarea investigativa de Wikileaks, son productos de arreglos “bajo la mesa” de los que nunca nos enteramos. ¿O es que entran 50 nuevos para que salgan 50 viejos: poderosos militares de muchas estrellas? Lo que sea: AMLO debe aclarar para que no se piense que ya viró. (11/X/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com