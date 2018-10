Recibirá AMLO un país en bancarrota; le harán lo que Salinas hizo a Zedillo, según Reyes Orona

Pedro Echeverría V.

1. La muy interesante entrevista de Carmen Aristegui al exfiscal y analista Reyes Orona es fundamental para comprender la trampa que le han tendido a López Obrador al querer iniciar su sexenio presidencial el 1 de diciembre. Se compara este engaño con el que el presidente Salinas preparó en devaluación al ascender Zedillo a los pocos días de tomar posesión. Por ello he escrito que AMLO, el día que Peña le entreguen la presidencia, en ese momento debe ordenar la aprehensión automática de Peña por los días, semanas o meses, que se necesiten para averiguar a fondo la situación del país. Si así no lo hiciere López Obrador, el pueblo debe demandarlo. Si prometió AMLO un gobierno diferente, todas las secretarías de Estado deben ser entregadas sin pendiente alguno.

2. “¿Cómo fue –reclaman encolerizados algunos jefes empresariales- que ese personaje de izquierda, irresponsable, populista, de López Obrador, se coló en la Presidencia después que sacrificando mucho dinero lo bloqueamos en 2006 y 2012? ¿Olvidaron que era un acuerdo entre la gente de bien, que por ningún motivo pasaría’? ¡Ahora sí tenemos que buscar la manera de pararlo antes que sea irrefrenable! ”. El trato extremadamente amable que da López Obrador a los empresarios mexicanos buscando un apoyo me recuerda el trato que profesó el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, al presidente de los EEUU, Eisenhower, para lograr el apoyo a Cuba que sufría miseria y hambre en ese momento de 1959. El presidente yanqui no le hizo caso y Cuba tuvo que buscar apoyo en la URSS.

3. La realidad es que si antes dudamos que reconozcan el triunfo electoral de AMLO después de dos descomunales fraudes, luego dudamos que le entreguen la Presidencia, ahora pensamos –y el entrevistado Reyes Orona en la entrevista lo demuestra- que la bancarrota del país es real, por lo menos en endeudamiento, producción, desempleo, miseria de la población; pero lo más grave es que López Obrador y su gabinete –sin experiencia y tratando de pescar moscas- reciban un país “prendido con alfileres como en 1994”, cuando ya los cuervos hayan volado lejos. Y fue precisamente ese año cuando México sufrió quizá el desplome más poderoso de su historia, dando lugar al desfalco EMPRESARIAL Y POLÍTICO más grande de la nación: al FOBAPROA, que lleva 24 años de estar exprimiendo, en beneficio de unos cuantos, la vida de los mexicanos.

4. El presidente Enrique Peña Nieto y su equipo – afirmó el ex procurador fiscal,Reyes Orona-ocultan la cifra real de la deuda pública y mienten cuando dicen que le dejarán una economía sana y estable al gobierno de López Obrador. “Decir que entregan una economía sana y estable es una mentiraenormeen la cual no tenemos que esperar años para que se desmienta, serán semanas”, dijo. Me parece que los fundamentos analíticos del investigador Reyes son muy claros y convincentes. Que no debemos tener ni la mínima confianza en que Peña y sus seguidores puedan actuar con decencia. Si hubieran tenido algún grado de honestidad hubiesen denunciadola podredumbre de su sexenio que parece estar resultando peor que los gobernados por5 los panistas Fox y Calderón.

5. Espero que Noroña -que es por mucho el único diputado que presenta una batalla crítica en el congreso- alcance crear y aglutinar una fracción combativa en el congreso para evitar que la derecha se coma o se trague a López Obrador; espero también, antes que lo inmovilicen en el congreso, que Noroña pueda hacer alianzas con la CNTE, para salir juntos a la calle para obligar a AMLO a representar en la práctica los intereses de los 30 millones de lectores – primero los pobres- que votaron por él. Probablemente ya muchos funcionarios, encabezados por Peña y su esposa (La gaviota) tengan listos sus pasajes para huir al extranjero. Los negocios de hoy: Odebrecht, la estafa maestra, privatización del petróleo, Sedatu, no son de cien millones de pesos sino de miles y decenas de miles de millones. (7/X/18)

