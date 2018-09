¿Qué pasaría si cada trabajador, así como Slim y Bailleres, reciben cinco mil pesos al mes para vivir?

Pedro Echeverría V.

1. El salario mínimo en México es de 90 pesos al día, 270 pesos al mes. (El dólar a 20 pesos) La mayoría de los trabajadores recibe el salario mínimo, muchos menos del mínimo y otros más que esa cantidad. ¿Qué pasaría si en lugar de 270 pesos recibiera cinco mil al mes? Y ¿si esos trabajadores son los que más familia tienen: cuatro hijos estudiando y una esposa sirviendo, seis de familia, que recibieran 30 mil al mes, es decir cinco mil por ser humano y los que tuvieran familia de dos personas como Slim y Bailleres, y yo mismo, recibieran 10 mil pesos cada mes?

2. Hay pocas gentes viviendo solitarios, pero la inmensa mayoría de los trabajadores –quizá 60 millones de los 126 millones de mexicanos- estarían muy contentas y felices porque vivirían con mucha satisfacción recibiendo tres o cuatro veces su salario acostumbrado. Por el contrario, los multimillonarios Slim, Bailleres, Azcárraga, que apenas tienen esposa, los 10 mil que les corresponde, los usarían para lustrarse el calzado si siguen conservando sus enormes riquezas. Pienso que bastaría un censo general de población para saber cuántas personas viven en una casa.

3. Los dueños de los autobuses y sus choferes también recibirían cinco mil pesos para cada uno que viva en la casa. Los dueños de las tiendas y negocios, también recibirían su dinero; está demás decir que todos los obreros, los campesinos, los artesanos, laborando al servicio de la sociedad, recibirían su pago de acuerdo a cuantos vivan en su hogar. Yo recibiría 10 mil pesos y me alcanzarían porque no gastaría en gasolina, en restaurant, en la cantina ni en las fiestas; sólo pagaría Internet, café y un vaso de vino.

4. Alguien me preguntaría: ¿De qué fumaste para decir tantas tonterías juntas? Pues nada porque como decían en mi pueblo hace 50 años repitiendo a los cubanos: “No fumo, ni tomo ni dejo batear” Lo que sucede es que me puse a pensar en el salario mínimo de los trabajadores 270 pesos al mes y en los hijos de pumas que no les alcanza para vivir 108 mil pesos al mes. Pregunto: ¿Alcanzará el PIB para darle cinco pesos a los 126 millones de seres humanos? ¿Se imaginan a un obrero que cada mes cobre 30 mil pesos y a Slim, Bailleres y Azcárraga cobrando junto a sus esposas 10 mil al mes? (25/IX/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26