11 de septiembre: a) cuando los yanquis asesinaron a Allende, b) cuando los yanquis tiraron sus torres

Pedro Echeverría V.

1. López Obrador y su futuro gobierno en México me obligan a recordar mucho al presidente Salvador Allende derrocado y asesinado en Chile. Aunque son personajes, tiempos, países, realidades, muy distintos, las circunstancias se repiten. Los yanquis no pudieron con Fidel Castro, no pudieron con Chávez, buscan con todos sus fuerzas acabar con Maduro y con Morales, así como lo hicieron en Argentina y Brasil. Busco entender algunos pasos atrás de López Obrador en su programa; seguramente dará otros más; la incrustación en su equipo de derechistas y sus intervenciones para evitar confrontaciones. ¿Cuánto lo dejarán hacer sin estar bailando en la cuerda floja? Por ello el 11 de septiembre me recuerda mucho; espero que AMLO no retroceda.

2. Los yanquis hicieron famoso el 11 de septiembre de 1973 porque usaron al general Pinochet y a su ejército para darle un golpe de Estado y luego asesinar al socialdemócrata Salvador Allende quien encabezaba el gobierno de Chile. Luego, no sé si por “casualidad”, el 11 de septiembre de 2001 –desesperados por hacer una gran invasión para abastecerse de petróleo- los mismos yanquis realizaron los atentados contra las llamadas “torres gemelas” de Nueva York para justificar sus bombardeos y ocupaciones a Afganistán e Irak. Fue un ”auto atentado” según muchas fuentes, que los EEUU no han podido esconder ni aclarar. Me preguntan: ¿Serán tan gigantescos asesinos que masacren a su mismo pueblo? Por favor, han hecho eso y mucho más.

3. Salvador Allende fue candidato presidencial en Chile cuatro veces y al fin en 1970 logró la Presidencia. Era un orador muy claro, pero muy ingenuo, porque se decía socialista y buscaba de manera pacífica un gobierno justo e igualitario en Chile. Visitó México y otros países llevando el mensaje igualitario mientras el presidente yanqui Nixon y su canciller Kissinger se reían. Allende se convirtió en la esperanza de los izquierdistas –muy contaminados por las guerrillas armadas- de transitar al socialismo por la vía pacífica y electoral. Con toda su honestidad Allende gobernó Chile por tres años, pero fue el plazo que Nixon les había dado a los generales para traicionar al presidente. De pronto la terrible noticia mundial: Allende fue derrocado y asesinado.

4. Yo era profesor en el CCH Oriente e hicimos mítines. Salimos a la calle; nos pareció un paralelismo entre este golpe de Estado y el que sufrió el presidente Madero y Pino Suárez en México en 1913, encabezado por la embajada yanqui y Victoriano Huerta. Nada pudieron las grandes protestas mundiales. Allende y Chile eran –según el gobierno yanqui- un mal ejemplo que había que enterrar. Con ello se caían todas las esperanzas del pacifismo y se regresaba a la vía armada. En México la represión del gobierno de Echeverría contra las guerrillas urbanas se fortaleció llevando a una gran cantidad de jóvenes a ser asesinados. Ese año de 1973, a un grupo de más de 50 espartacos que nos reuníamos en la CDMX para analizar la situación, no apresaron con la acusación de ser guerrilleros.

5. Sin embargo el acontecimiento que sacudió al mundo fue el atentado con dos poderosos aviones de las dos torres de Nueva York. Automáticamente todas las noticias del mundo -muy bien sincronizadas- culparon a los musulmanes, a los palestinos, a los árabes; los yanquis de manera inmediata propagaron que bombardearían con sus aviones y ocuparían Afganistan e Irak. Sin embargo, a los pocos días se empezó a despejar el asunto demostrando que esos atentados contra las torres formaban parte de los planes de EEUU con el fin de justificar una invasión y el robo de petróleo que los EEUU necesitaban de manera urgente. Se ha demostrado a través de la historia que los yanquis (la clase dominante de EEUU) son los más grandes asesinos.

6. Afortunadamente, según los analistas más confiables, han concluido que el imperio yanqui está en declive. Que aunque todavía le quede muchos años de vida es obvio que está perdiendo la competencia productiva, comercial, sus ingresos son cada vez más bajos porque la competencia que presenta China, Rusia, Europa, India, Japón, comienza a abarcar todo el mundo. El día que el pueblo norteamericano se empiece a mover en serio, que sus protestas se extiendan, ese día los yanquis comenzarán a enloquecer por las presiones. Muy pronto, como Julian Assange y Wikileaks, saldrán nuevas confesiones de los yanquis donde reconocerán abiertamente que ellos son los los que hicieron los avionazos de las “Torres Gemelas” de Nueva York. (11/IX/18)

