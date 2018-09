Los “ninis” –mediante fuertes sumas de dinero- sin conciencia, pueden convertirlos en “porros”

Pedro Echeverría V.

1. En México se conoce como “ninis” a los 10 millones de jóvenes que “no estudian ni trabajan”; no estudian porque las universidades y politécnicos, al realizar sus exámenes o pruebas de admisión, rechazan al 80 por ciento de los estudiantes porque sólo hay cupo para el 20 por ciento de los examinados. No trabajan porque el desempleo es gigantesco, los salarios son de hambre y hay alrededor de un millón de mexicanos que cada año se anotan para migrar a los EEUU en busca de algún ingreso. Por ello todos esos jóvenes están en la lista de los posibles “porros” pagados por el anticomunismo, la derecha, con la finalidad de desbaratar todos los movimientos sociales.

2. Se ha escrito mil un veces que los “porros” nacieron de las “porras” en el futbol americano en los clásico Poli-UNAM; se tornaron tan violentos los enfrentamientos de fútbol bautizados como “clásicos”, que comenzó a usarse el alcohol y la droga para darse más valentía y fuerza. Aunque nunca fui un fanático de ningún tipo de futbol, a mis 19 años, en 1959, asistí a un clásico en Ciudad Universitaria con un grupo de amigos de la Casa del Estudiante Campechano, donde vivía “arrimado”. Concluyó el juego en broncas en avenidas Insurgentes y Copilco, cuando ya los porros se había hecho poderosos en los gobierno de Alemán y López Mateos.

3. La UNAM es una institución de enseñanza superior de las más grandes e importantes de América. Unos 400 mil estudiantes, 60 mil académicos y 50 mil trabajadores. Se fundó en 1910 y obtuvo si autonomía en 1929. Es Nacional por su enorme peso y presencia, pero además tiene presencia institucional en varios estados de la República. Conocí sus entrañas porque dependí de ella como profesor (por concurso abierto de oposición) del Colegio de Ciencias y Humanidades unos 12 años (1972-85), además de ser parte de la dirigencia del SPAUNAM, que fue el sindicato de profesores (1975-78)

4. En México nunca se ha informado de manera cierta del desempleo. Las instituciones como el INEGI, encargadas de informar a la población con datos para que se entere el estado del país donde vivimos, de manera general nos engañan con lo que informan porque son instituciones al servicio de los gobiernos y el poder. Si no nos engañan de manera directa, lo hacen mediante métodos que logran siempre beneficiar al gobierno. Por ejemplo hay un argumento terriblemente falso: “si una persona dice que trabajó un día o unas horas a la quincena o al mes y recibió un pago, pues no es desempleado”. Así como esto hay mucho más para informar que México no es miserable ni jodido.

5. El gobierno grita en los Medios, la TV, 100 veces al día, que en el último año se crearon tres millones de empleos y por ello México es feliz, aunque todos esos empleos sean de salarios mínimos de hambre y sin ninguna prestación; busca que la gente tonta lo crea. Se propaga que los “ninis” son reprobados por tontos y si no trabajan es por flojos. ¡Qué manera más cínica y ofensiva de joder al pueblo! Por todo ello gobernantes, empresarios y hasta funcionarios universitarios, que controlan siempre numerosos grupos de jóvenes “ninis” para que mediante pagos especiales se encarguen como “porros” de golpear y reprimir a todos aquellos universitarios que protestan exigiendo presupuesto o apoyando a las decenas de miles de “rechazados” que protestan.

6. No debe olvidarse que la maldita sociedad capitalista ha dominado el mundo más de 500 años con el gran control del capital por unas cuantas familias. Se ha demostrado hasta la saciedad que el dinero todo lo puede comprar, hasta lo que dicen que no, como el estilo de belleza, el amor o cualquier favor. Durante décadas, incluso siglos, hemos luchado –incluso se ha entregado la vida- luchando contra la explotación, la pobreza, la miseria, pero el principal factor que ha impedido el avance de nuestra batallas es el uso del dinero por esa minoría que lo controla. Con el dinero compra ejércitos, policías, jueces, intelectuales, medios de información, conciencias y todo lo que necesita para dominar. (8/IX/18)

