¿Tuvo algo que ver la domesticación de las plantas y los animales con la de los hombres?

Pedro Echeverría V.

1. Ayer, a propósito de las llamadas de atención del presidente de los diputados, el señor Muñoz Ledo, a los diputados de Morena para comportarse “con educación” (porque con toda justicia le gritaban a partidos y políticos mentirosos y cínicos), me puse a leer acerca de la “domesticación” de las plantas y de los animales con el fin de conocer los métodos y técnicas de domesticación de los seres humanos. Se habla de varios miles de años para que plantas y animales se fueran sometiendo, transformando, para que los hombres de entonces los moldearan a su antojo. Se explica que el perro, para alcanzar su mayor sometimiento, requirió de muchos más años; pero el hombre logró imponerse y hoy se nace así, ¿domesticado?

2. Muñoz Ledo, a pesar de sus 70 años como político, aunque aparezca como “de izquierda”, conserva resabios de autoritarismos como muchos otros viejos y derechistas de orden y progreso. Como los “morenistas”, no soporto ya ningún discurso repetitivo ni poseo alguna esperanza en que digan algo distinto, por ello aplaudo todos los gritos y mentadas de madre que se profirieron; si tuviera que escuchar una o dos horas a diputados o senadores del PRI, PAN, PRD, conociéndome todos sus repetitivos discursos, ya hubiese renunciado. Recuerdo que Beethoven señaló que cuando no hay nada importante que decir lo más bello es el silencio. Por tanto a mentirosos y cínicos hay que decirles que cambien sus discursos o no hablen.

3. Coño, los del PRI, PAN, PRD, bien pudieron reconocer sus errores durante el sexenio, lo ciego y sordos que fueron, al no ver que el país se derrumbaba y que hoy no les queda de otra que reconocer su derrota y prometer que ayudarán a resolver por lo menos, los problemas que ellos mismo ocasionaron. En vez de mentadas de madre por sus majaderías, hubieran recibido algunos aplausos por su humildad y sinceridad. Hay que pedirles a diputados y senadores que para decir tonterías usen sus casas guardando a los niños; los de Morena, como legisladores, piensen y escriban muy bien sobre lo que van a decir en tribuna; que no olviden a los asesores de su partido que deben estar al día en todo.

4. Los legisladores de Morena no son nada marxistas, ni socialistas; cuando mucho habrán unos cinco que posean rastros de esa ideología y si algunos del PRI o PRD la tuvo, las conserva escondida tras mil cerraduras en el closet. A pesar de ello hay que exigir a los diputados de Morena que nunca se dejen domesticar con la demagogia del capitalismo y que no olviden que representan a un pueblo pobre, miserable, hambriento (que voto masivamente por ellos), que la clase en el poder y sus dóciles legisladores han dominado. Nadie debe guardar silencio ni dejarse imponer disciplina por una clase, partidos y gobiernos que durante casi 100 años han engañado y exprimido al pueblo. Ustedes no son legisladores levanta dedos si defienden lo justo.

5. ¿Y qué es lo justo? Sencillo: lo que beneficia directamente a los trabajadores y, ¿Qué es lo injusto?, Sencillo: lo que beneficia a los explotadores, a los acumuladores de capital, a los multimillonarios. Si México está en condiciones de desastre, de extrema desigualdad social, no es culpa de uno o de dos políticos, sino de todos aquellos que por lo menos, en los últimos 50 años, siendo gobierno y empresarios, han dominado esta sociedad. Pero también los trabajadores, que por dejarse domesticar, han preferido que su familia muera de hambre antes de luchar. Mientras los ricos acumulan capitales le pagan a los medios de información para hacer programas televisivos de domesticación parecidos con los usaron a 30 mil años para domesticar a plantas y animales. (2/IX/18)

http://pedroecheverriav.wordpress.com

