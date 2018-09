Obligar inversiones para crear 5 millones de empleos para “liberados”, migrantes y parados

Pedro Echeverría V.

1. Es obligación del presidente electo López Obrador no sólo liberar de la cárcel a siete mil campesinos, si no a unas 20 mil presos más que cubren penas por robarse una cartera o un pedazo de pan para comer. Con una orden presidencial deberían salir de prisión y cualquier trámite jurídico o abogadil sería absolutamente ridículo. Para mí el problema grave va a ser de comida, techo y trabajo que, al faltar, los llevarán indudablemente a “delinquir”. Lo mismo pasaría con los migrantes expulsados de los EEUU y los llamados “ninis”. No estaría mal la apertura de 100 comedores públicos gratuitos para todos aquellos que no han conseguido empleo remunerado.

2. Me parece que el problema central es la creación de 4,5, 6, millones de empleos productivos que, incluso, podrían planearse para sustituir importaciones de los EEUU y otros países que sangran nuestra economía nacional. Pero para crear empleos se necesitan inversiones multimillonarias de unos mil hombres de negocios socios de los bancos mexicanos, en el extranjero y los paraísos fiscales. La gente pregunta: ¿Por qué en lugar de encarcelar a los alrededor de mil millonarios mexicanos no se les expropian sus capitales para invertirlos en las necesidades del país? Habría dinero, suficientes capitales, para invertir en la creación de empleos.

3. En México, fuera de aquel año de 1978 cuando el presidente López Portillo se enloqueció con los ingresos petroleros y grito con tambor batiente aquella mentira de que no había desocupados y que por el contrario había oferta de empleos en México, en el país se ha vivido con una desocupación criminal. Estos días el presidente Peña declaró por todos lados que ha creado 3 millones de empleos, pero no dice que son empleos de salario mínimo, sin prestaciones y carentes de los servicios más elementales. En los hechos, desde que se masificó el llamado autsourcing (empleo recontratado) la vida de los trabajadores se ha hecho más miserable.

4. Me parece que López Obrador es extremadamente inteligente, sobre todo después de esperar tres campañas presidenciales. Pienso que si no aplicara su estrategia política de mucha paciencia ni en cinco campañas hubiese obtenido el gobierno; pero el problema de saber caminar en “el filo de la navaja” o en “la cuerda floja”, existe el peligro de inclinarse hacia los empresarios y caer en su campo. Si llegara a suceder, seguramente el pueblo trabajador lo condenaría por traidor, y López Obrador –por encima de todo- está dispuesto a cuidar nombre y prestigio. Pienso que los dos o tres pasos hacia atrás no pueden ser juzgados todavía porque faltan tiempos de espera.

5. Lo que sucede, como siempre ha sido, es que los poderosos medios de información –propiedad de los grandes multimillonarios- no han dejado de hacer su trabajo contra López Obrador buscando que cometa errores para agrandarlos. Están contra la propuesta de aeropuerto en Santa Lucía, se oponen a que determinados personajes e instituciones se reduzcan el salario para que todos sean menores a los salarios del presidente. Se oponen a la lucha contra la privatización del petróleo y la electricidad, se oponen a que con el salario mínimo se pueda comprar una canasta básica de alimentos con productos de primera necesidad.

6. En el sistema capitalista domina indiscutiblemente quien controla el capital. Los trabajadores nunca han tenido capital porque lo único que tienen en propiedad y han vendido es su fuerza de trabajo, sus energías, su sudor, su sangre. Los gobiernos deberían siempre servir a la gran mayoría de habitantes, sin embargo sirven a los empresarios explotadores porque ellos los colocan en el poder. Abrumadoramente el pueblo votó por López Obrador y contra la derecha empresarial: PRI, PAN, PRD. El compromiso de AMLO es con los pobres. Los multimillonarios que año tras año, muchas décadas han esquilmado al pueblo al fin les llegó la hora. O donan su capital o que se les quite para ponerlo directamente al servicio del pueblo. (1/IX/18)

