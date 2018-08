¿De qué carajos nos quejamos en México si permitimos que los yanquis vivan sometiéndonos?

Pedro Echeverría V.

1. El funesto gobierno de Peña Nieto y los empresarios mexicanos están felices porque el gobierno yanqui encabezado por Trump, se condolió y firmó un acuerdo bilateral. No les importa un carajo Canadá para que el acuerdo sea trilateral y (dicen) si acaso no quiere firmar pues México sigue, declaran Peña y empresarios. No importa lo que México ha firmado porque lo importante es que con ello el gobierno de Trump “nos reconoce”. ¿Qué se va a exportar libremente y qué vamos a comprar por obligación? Otra vez, como dijera el gran gobernante Hugo Chávez que nos enseñó en 13 años a ser independientes: “seguimos siendo cachorros del imperialismo”.

2. Los gobiernos yanquis, por lo menos desde 1943 –cuando obligaron a México a trabajar para refaccionarlo durante la segunda guerra mundial- no le han parado de tratarnos como a subordinados de su “patio trasero”. ¿Por qué México, al contrario, no convirtió a EEUU como su “patio trasero”? ¿Puede olvidarse que México 120 años antes, era un país con más cultura acumulada, más experiencia y con gran variedad de recursos? Sencilla explicación: México, que recién había conquistado su independencia, no buscaba convertirse en imperio, no quería dominar a ningún país, sólo buscaba construirse como nación independiente, soberana y libre.

3. Con un poquito de ambición y fuerza, México pudo conservar su extensísimo territorio al lograr su independencia en 1821 y ser una de los países más extensos, más poblados y más fuertes en la actualidad. Si México hubiese tenido ese condenable ideal de conquista de los EEUU, de intervenir en países, de organizar invasiones y guerras, EEUU no le hubiese arrebatado más de la mitad de su territorio en 1847 ni tampoco hubiera dejado ir a los cinco países que en 1822 se habían adherido al imperio de Iturbide. Pero los mexicanos, sin poder escoger el territorio para nacer, hemos sido millones y millones de víctimas del poderoso imperio mundial.

4. Hoy, con bombo y platillo se dice que de EEUU dependen, bajo formas variadas, el estado asociado de Puerto Rico, la dependencia de las islas Vírgenes y la bahía de Guantánamo en la isla de Cuba; en el océano Pacífico, las islas de Samoa Oriental, las Marianas, el archipiélago Midway, los Estados Federados de Micronesia, las islas Palau, el archipiélago de las islas Marshall y otras pequeñas islas e islotes que tienen importancia militar. EEUU no solo es el conjunto de los 48 estados limita por Canadá, el océano Atlántico, el golfo de México y México y el océano Pacífico. Es además el instalador de cientos de bases militares con armas que apuntan al mundo.

5. Por ese poderío y su intervencionista política de amenazas, los EEUU se imponen en todos los países desde que en la década de los cuarenta apareció triunfador en la Segunda Guerra. Desde entonces México ha obedecido como esclavo sus políticas. En México el presidente “nacionalista Lázaro Cárdenas quiso imponer en 1940 a un sucesor, al michoacano que pensaba igual que él, Francisco Mújica. Pero ya los yanquis estaban sobre México y escogerían a todos los presidentes. Por lo menos no hay duda de que los sucesores Ávila Camacho, Alemán Valdez y Ruiz Cortines comieron de la mano del presidente Truman y Eisenhower.

6. ¿Hasta cuándo soportaremos ese trato de “cachorro del imperialismo” que nos dan en el mundo por el hecho de ser vecino y comportarnos como sirvientes? Pareciera que el momento de menor sometimiento, el periodo de López Mateos –cuando ante la expulsión de Cuba de la OEA, en 1961, por órdenes de Kennedy- y en el sexenio de Echeverría Álvarez –cuando se dio refugio a chilenos y argentinos- no fueron muy independientes, pero ahí quedaron en la historia. Desde entonces – algunos tenemos esperanzas en que López Obrador se comporte bien. Pero no sabemos. Obvio si logramos que la gente salga a la calle a gritar contra los yanquis, otra cosa será. (29/VIII/18)

