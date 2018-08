Políticos sin llenadera; brincan de un cargo a otro durante décadas en nombre de la patria

Pedro Echeverría V.

1. Publica Notimundo: Hay quienes llegan a una diputación o senaduría sin una profesión o carrera y otros que se han hecho profesionales en este modo de vida al estar aferrados a vivir del presupuesto al repetir como diputados en la próxima legislatura 84 de los 500 legisladores electos. Pablo Gómez, ahora de Morena; Dulce María Sauri y Lucero Saldaña del PRI, quienes han ocupado una curul seis veces y a partir del próximo primero de septiembre iniciarán la séptima con lo que sumarán al término de ésta más de 20 años de un buen sueldo, aunque para esta ocasión ajustarán sus salarios siguiendo la política de austeridad impulsada por el presidente electo, López Obrador.

2. Pero esos líderes de todos los partidos –como Vázquez Mota y otros del PAN- no sólo han ocupado cargos de legisladores, también han ocupa altos cargos en sus partidos y otras funciones que ni un día se han quedado sin sus abultados e insultantes ingresos. Me recuerda a Fidel Velázquez, el líder de la CTM que duró de 1936 a 1997 y que en todas las manifestaciones le mentábamos la madre por tantos años de jinetear a los obreros. Antes era sólo el PRI; hoy panistas de derecha, perredistas y demás socialdemócratas ocupan cargos por más de 40 años. ¿Por qué se quejan esos hijos de perra de dictaduras si ellos son exactamente lo mismo? Aunque lo más grave no son los años de gobernar sino que no hagan nada contra el capitalismo.

3. En esto de ocupar cargos para enriquecerse ha habido miles entre los funcionarios o legisladores mexicanos. Como diría el presidente electo López Obrador: “no tienen llenadera”. Se han hecho millonarios brincando de un cargo a otro y atracando en dinero y negocios donde se pueda; buscando siempre un mayor salario e ingreso. Pero lo importante es que todo lo han hecho en “nombre del pueblo y de la patria”. Sin embargo, aunque cuenten con 35 o 40 años ocupando cargos y cobrando millonadas, nunca podrán alcanzar a personajes como Emilio Gamboa Patrón cuya astucia y hambre de todo es muy superior. Me da vergüenza sólo pensar en nuestra dejadez.

4. Cuando apareció el joven Emilio Gamboa en 1982 como secretario particular o privado del presidente de la República, Miguel de la Madrid, permaneciendo muy fiel junto a él, se dijeron muchas cosas. Desde medio sexenio –desde la secretaría particular- Gamboa comenzó a promover a Carlos Salinas como el sucesor y lo logró con creces. Desde entonces agarró esta práctica de empujar a los sucesores presidenciales que después de 36 años jamás le falló en la selección del PRI. Otra cosa es que con Labastida, Madrazo y Meade le haya fallado al PRI, pero no a él. Entre decenas de denuncias serias contra Gamboa hoy se hace otra: Gamboa tiene 300 asesores que paga con 200 a 300 mil pesos al mes cada uno.

5. En los últimos sexenios de gobierno Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, ambos poderosos dirigentes del PRI, se intercambiaron las coordinaciones de los diputados y senadores de ese partido; fue tan burlesco su comportamiento político que hasta parece un juego. Así como hoy parece inexplicable que el PNR-PRM-PRI nos haya gobernado como una dictadura de 79 años sin que la población hiciera algo serio para liberarse, de la misma manera va a ser inexplicable que haya políticos que de jóvenes digan luchar por la libertad, la justicia y la igualdad y ya grandes se dediquen a engañar y a esquilmar al pueblo. A mí se me podriría el orificio de vergüenza.

6. En los EEUU los legisladores pueden pasarse la vida con reelecciones en su encargo porque cada uno de ellos representa a un núcleo de banqueros, industriales o negociantes de armas. Los malditos legisladores mexicanos quieren seguir ese ejemplo porque los yanquis han sido el modelo de las clases dominantes en México. El asunto es que en EEUU no existe legislador alguno que represente a campesinos, obreros, o clases oprimidas; aunque había que decir que tampoco en México existen representantes auténticos de los trabajadores. Pero en México la organización del sistema legislativo todavía no puede confesar de manera abierta, que está directamente al servicio de grupos de poder. (27/VIII/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26