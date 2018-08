¿Regresarán los militares del ejército y la marina del EMP a sus cuarteles sin problemas?

Pedro Echeverría V.

1, Desde 1942 se formalizó o decretó por el presidente Ávila Camacho la creación del Estado Mayor Presidencial (EMP) como un órgano técnico militar que, entre otras funciones: a) auxiliará en la obtención de información general al Presidente de la República; b) planificará sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad, y c) participará en la ejecución de las actividades procedentes para estos efectos, así como en los servicios conexos, verificando su cumplimiento como una unidad administrativa de la Presidencia, adscrita directamente al presidente.

2. Según se informa: los jefes y oficiales que integran el Estado Mayor Presidencial son egresados de los diferentes planteles educativos universitarios militares con que cuentan la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, siendo especialistas en diferentes materias como ingeniería, medicina, comunicaciones y política exterior en materia militar. Lo que se sabe es que ha estado integrado por más de siete mil militares “de élite”. Con ingresos mayores y con algunos permisos para realizar algunos negocios económicos extras. Por ello, se dice, hay descontento por las nuevas ideas del presidente electo.

3. El regreso de los integrantes del EMP a sus cuarteles seguramente será un asunto difícil de resolver, sobre todo por lo dicho en el sentido de los privilegios de este cuerpo de seguridad presidencial. Sin embargo es indudable que el pueblo mexicano enterado del asunto aplaude esta medida y otras de AMLO que buscan ahorrar miles de millones de pesos para ser utilizados por López Obrador para impulsar empleos, escuelas, pensiones y servicios de salud. Si, por el contrario, el pueblo descubriera que se le está engañando, no tardaría en reclamar y protestar. Lo importante es que esas instituciones militares encuentren ocupación productiva para sus milicos.

4. Tengo la convicción que el gobierno de López Obrador tendrá el total apoyo del pueblo trabajador si continúa poniendo en práctica lo mucho que ha prometido; pero también sé que cualquier paso de AMLO hacia la derecha, cualquier desviación por beneficiar a los empresarios o a los intereses de EEUU, será condenado y combatido por el pueblo mayoritario. Por ello la idea de enviar a los integrantes del EMP a reintegrase en los cuarteles del ejército y la marina, con el objetivo fundamental de lograr un ahorro para ponerlo al servicio del pueblo, es un magnifica; así como más de una decena de medidas: reducción de altos salarios y delegados en cada estado.

5. Alguien me ha preguntado: ¿Y quién vigila a los vigilantes de cada entidad? Ese es el quid de cada pregunta. Pues el único será el pueblo consciente y participante. ¿Y acaso, no han pasado muchas décadas de gobiernos muy corruptos del PRI, PAN, PRD, y nadie dice nada por estar embobados, enajenados con la televisión, el futbol y los buenos tragos? Sí, estamos de acuerdo, pero las cosas van a cambiar porque hemos entrado a una época de cambios desde el primero de julio que buscaremos no pare antes de realizar las transformaciones urgentes que necesitamos. El EMP ha cumplido con un larguísimo periodo y es tiempo de ensayar otras formas de gobierno mucho más cercanas al autobierno del pueblo. (20/VIII/18)

