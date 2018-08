Ningún universitario, politécnico (activo o jubilado) puede obtener salario mayor al del presidente

Pedro Echeverría V.

1. Quien haya estudiado más allá de la secundaria –de acuerdo a la situación de la escolaridad histórica en México- es un privilegiado. Hasta hace poco más de la mitad de los niños que ingresaban a la primaria, no la terminaban; hoy sucede lo mismo con la secundaria. Según el diario el Universal “En México sólo el 22 % de las personas entre 25 y 64 años había cursado la educación superior hasta 2016. México continúa en los primeros lugares de la OCDE por la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan”. Aunque seamos algunos hijos de pobres, representando la excepción, somos los privilegiados en el sistema educativo; más quienes han alcanzado la cima en trabajo y salario del sistema universitario.

2. Ahora que el presidente electo López Obrador ha visitado la ANUIES, saludado a todos sus rectores y dirigido palabras sobre lo más importante: el presupuesto universitario, AMLO debe saber que allí hay muchísimo por donde cortar y ahorrar. Fui profesor universitario desde 1972 a 2002 en la UNAM, UPN, AUDY; mi jubilación y pensión es la quinta parte del salario tope de AMLO, nada de más. Los Rectores o Directores cobran más de 150 pesos al mes más otras entradas en negocios anteriores; muchos profesores e investigadores se encuentran en esos niveles y mismas condiciones de ingresos porque se han movido inteligentemente dentro de la burocracia; cuando han logrado lo máximo en ingresos han tomado el camino de la jubilación.

3. La batalla de AMLO repitiendo “primero los pobres” va a requerir de mucho, muchísimo presupuesto. No pueden seguir existiendo salarios de magistrados, de órganos electorales, de universitarios, de jefes militares (sean activos o jubilados), que son un insulto a la población de salario de 98 pesos (cinco dólares) diarios. Cierto, como preguntan por aquí, no se ha visto en los proyectos el pago de Impuestos de las más poderosas empresas (que nunca han pagado o que pagan en especie). ¿Cuántas plazas de trabajo para ninis, presos excarcelados, migrantes de regreso, desempleados, abrirán los Slim, Azcárraga, Salinas, Claudio X, Arango, Larrea, Bailleres, catalogados entre los 100 hombres más ricos de México y el mundo?

4. Si López Obrador y su equipo buscan aminorar la delincuencia quizá lo primero que hay que hacer es aumentar el ingreso mínimo de los trabajadores. Si dicen los empresarios que “ya nadie gana el mínimo de 98 pesos porque todos ganan tres salarios mínimos”, pues simplemente se debe formalizar un salario mínimo de 300 pesos diarios. Si esto sucediera y se obligara a los ricos a crear de inmediato dos millones de empleos, hasta el círculo de la economía (de producción-circulación-consumo) se cumpliría para alegría de los mexicanos. Pienso que un aumento del salario a este nivel, más otras pequeñas medidas, eliminaría mucho la inseguridad. Para ello hay que presionar a los monopolizadores del dinero para dejar de atesorarlo para invertirlo.

5. Leí ayer que se pensaba poner a la educación superior como obligatoria. No sé si es un simple objetivo a alcanzar entre 50 años, si es una demanda histórica o resulta lo mismo que demandar la primaria o la secundaria como obligatorias. Todavía un alto porcentaje de niños no concluye la primaria, un altísimo porcentaje no llega a la secundaria o no la concluye, a la preparatoria no llega ni el 20 por ciento y los que terminan una licenciatura es un porcentaje vergonzoso para un México con un capitalismo y una urbanización muy grande. ¿Recuerdan que el presidente Salinas hace 30 años gritó en medio de “dianas”, alegremente, que México ya era del primer mundo? ¿Quieren mantenernos medio atolondrados los gobernantes? (16/VIII/18)

