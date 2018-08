¿Cómo López Obrador podrá acabar con el narco de mil cabezas y sus grandes negocios en EEUU?

Pedro Echeverría V.

1. Me he encontrado con una lista de 10 de los principales cárteles de la droga en México y con no menos de 30 de sus representantes muy conocidos con nombres y apodos. No sólo eso sino que frente a mí está el mapa de la república mexicana que me enseña los estados y las regiones que cada uno de los cárteles domina. Ya puedo decir que tengo idea superficial del problema que, aunado a las aproximadamente 10 películas que acerca de la vida y operaciones del narco he visto, me hacen pensar en el asunto. Por ello me pregunto: ¿Cómo el próximo presidente López Obrador podrá acabar, o por lo menos debilitar el narcotráfico en México si cuenta el narco con una enorme apoyo de miles de millones de dólares del mercado de los EEUU?

2. En las listas no pueden faltar las cárteles de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, los caballeros templarios, Jalisco Nueva Generación, el de Ciudad Juárez, el de Tijuana o la Familia Michoacana; Tampoco los nombres de El Chapo, el Zambada. El Coronel, el Coss, el Lazcano, el Treviño, La tuta, el Tony Tormenta, etcétera, etcétera. Se ha hablado tanto de ellos que ya son muy famosos o discos rayados. La realidad es que pensé que bastaba con que los 10 asesores de AMLO del problema hablaran con el gobierno de Trump para que éste ordenara el cierre de mercados de EEUU a la droga y que López Obrador ordenará el cierre de la venta de armas de los EEUU a México. Pero pensándolo un poco me di cuenta que es una bobada mía que no conviene a EEUU.

3. Olvidé que el gobierno de EEUU no es centralista en los negocios; no puede intervenir en la fabricación y venta de armas; en los negocios de los petroleros; ni siquiera en el banco de reserva monetaria o en la venta o compra de drogas. En EEUU los magnates del capital internacional, por el contrario, mandan sobre el gobierno, en las intervenciones, los bombardeos y en las guerras. Cada representante, senador, parlamentario de EEUU, representa intereses de grandes capitalistas y todas sus reelecciones dependen de los negocios de las empresas que representan. Por ello el que México esté “lejos de Dios y cerca de los EEUU” ha hecho que México esté siempre en dificultades políticas y económicas. La muestra es el narcotráfico.

4. Luego pensé que bastaba con una reunión de asesores de AMLO con los 10 principales líderes del narco ofreciéndoles buena voluntad, paz, no encarcelamiento, a cambio de una tregua de un año con el fin de observar lo que pasaría. La realidad es que me estaba olvidando que tras cada cartel se mueven miles de millones de dólares de mercado y por lo menos cinco mil gentes, campesinos, que producen y distribuyen; pero además que esos 10 principales líderes del narco están confrontados en el control del territorio de dominan. Este sí es un trabajo grueso, muy difícil del gobierno que sólo podrá enfrentar gente muy inteligente, brillante y valiente donde la paz ocupa el primer lugar. Aquí entran personajes especialistas con muchos años de experiencia como Buscaglia.

5. Lo que pienso es que resolver este problema será el más difícil porque va a requerir mucho tiempo; se tendrá que avanzar con paso de hormiga para que las entrevistas sean muy individuales y hasta peligrosas; pero el gobierno tiene la obligación de investigar y saber de todas las experiencias. ¿O es que como se ha dicho con mucho conocimiento: “tras el narco están decenas de grandes magnates con poder gigantesco en el sector de gobierno, bancario, comercial y financiero.”? También a esos se les podría perdonar o aminorar la pena si colaboraran para acabar o limitar el narcotráfico. Resolver este problema, por sí sólo le daría una larga vida al lopezobradorismo. Pero había que preguntar: ¿Si gana el pueblo ganan también los magnates?

6. Lo más fácil, lo más sencillo, sería lo que hizo el presidente Calderón a partir de 2006: Lanzar todo el ejército, a la marina, a la policía a las calles y retar al narcotráfico a una guerra sin cuartel aunque mueran otros 300 mil ciudadanos. Sin embargo, López Obrador en su campaña hizo otro planteamiento: meter ideas, usar la inteligencia, buscar la salida pacífica a este problema. Pienso que aquí debemos colaborar elevando nuestras reflexiones con el fin de proponer salidas. Vayamos arreglando nuestros problemas de falta de empleo, de ingresos familiares decentes, de educación y de salud, para que los problemas del narco y la migración –que este momento están en el centro- para que el país pueda resolver otros. (5/VIII/18)

