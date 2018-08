Assange, el héroe denunciador de los asesinatos yanquis; Moreno, el traidor, en el gobierno de Ecuador

Pedro Echeverría V.

1. El gobierno asesino yanqui busca llevar a la silla eléctrica, desde hace más de cinco años, a Julian Assange con la acusación de haber robado decenas o cientos de miles de documentos secretos de los gobiernos de EEUU y mandarlos publicar en todos los periódicos del mundo para que todos los habitantes de la tierra se enteren de todas las fechorías, las maldades, los engaños y las traiciones de esos gobiernos de Norteamérica contra todos los pueblos del mundo. Gracias a Assange los EEUU han limitado un poco las intervenciones y las guerras en el mundo; Assange ha salvado con sus publicaciones muchos saqueos, robos, guerras, a las que está acostumbrado.

2. Después de intensas persecuciones de los EEUU contra Assange al fin éste pudo penetrar a la Embajada de Ecuador en la ciudad de Londres, Inglaterra, hace más de cinco años. Gracias al enorme valor y conciencia política de solidaridad del entonces presidente de Ecuador Rafael Correa, nuestro héroe Julian Assange permaneció en la embajada de este país muy bien acordonada por la policía y el ejército inglés. Assange. Ha demostrado con muchos documentos probados que buscan apresarlo para ser entregado a EEUU y allí sea asesinado. ¿Es que el mundo está ciego y sordo, le falta inteligencia, para entender que Assange es un héroe que mucho ha salvado al mundo?

3. Pienso que en México, Venezuela, Bolivia, Cuba, en todo el mundo, deberían desarrollarse manifestaciones de apoyo y agradecimiento a Assange. Lo que ha hecho y lo que está dispuesto a continuar, es una maravilla: publicar documentos de archivos secretos que abren la mente y fortalecen la dignidad de los pueblos del mundo. Assange se ha ganado mil monumentos por su gran labor mundial. Por el contrario, personajes como el traidor presidente Moreno de Ecuador (que no digo su nombre porque lo ensucia) serán enterrados entre lodo. Espero no tener la razón y que alguien me argumente lo contrario. Pero yo sólo puedo gritar: ¡Viva Julian Assange! (1/VIII/18)

