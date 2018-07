La política exterior con Ebrard y de la Fuente en Morena va a demostrar a qué bloque se afilia

Pedro Echeverría V.

1. López Obrador y Morena han desinado a Marcelo Ebrard (ex gobernante de CDMX) como el futuro secretario de Relaciones y a Juan Ramón de la Fuente (ex Rector de la UNAM) como el representante en la ONU. Lo importante no son las personalidades sino las posiciones políticas e ideológicas que adopten frente a los EEUU, que es un país imperialista que desde hace un siglo ha actuado como policía del mundo. En estas posiciones internacionales vamos a ver con nitidez a Morena porque no es sólo defender a México, sino al mundo. Trump, en un momento de locura puede tratar bien a México, juguetear con él, pero ¿qué pasaría si se pone a bombardear a Nicaragua, Venezuela, China, Corea o Rusia?

2. Los principios tradicionales de “Autodeterminación de los pueblos y no intervención” pueden estar superados por las condiciones concretas que se han desarrollado en el último siglo. La ONU y la OTAN, desde que nacieron a mediados de los cuarenta han estado directamente al servicio de los EEUU. La ONU ha aprobado cien veces asuntos que nunca ha podido poner en práctica por la oposición yanqui; pero las veces que los yanquis han invadido en otros países la ONU ni condena porque sabe que sólo hace el ridículo. Quizá por ello los representantes de México prefieren aprobarle todo al bloque de EEUU. Espero que López Obrador, Ebrard y De la Fuente puedan ser distintos a los representantes mexicanos de los últimos 50 años.

3. Mao, el dirigente de la revolución china en 1949 y luego presidente de ese gran país hasta su muerte en 1976, decía en su libro filosófico escrito en 1937 “Sobre la Contradicción”, que en la lucha de clases a nivel internacional, en el problema de las guerras, siempre hay que conocer en la historia quiénes son nuestras verdaderos amigos, nuestros aliados y quienes nuestros enemigos. Que hay gobiernos de países que poseen toda una historia de agresiones, invasiones y saqueos y otros países, que por condiciones concretas, han sido pacíficos y cuando han participado en las guerras ha sido para defenderse. Por ello siempre hay que saber con quienes nos aliamos y a quien combatimos.

4. Nicaragua es buen ejemplo: triunfó en 1979 una gran movimiento armado del pueblo conocido como “revolución sandinista” contra la sanguinaria dictadura de la familia Somoza apoyada durante décadas por los EEUU. Desde entonces Nicaragua –país centroamericano con seis y medio millones de habitantes- ha buscado consolidar una economía en beneficio de la población. Después de 38 años, contando con los gobiernos de Ortega (85/90), Chamorro (90/97), Alemán, (97/02), Bolaños (02/07), Ortega (07-18) –con proyectos cuyo objetivo fue siempre sacar a Nicaragua de su terrible miseria- jamás pudieron remediar la situación por falta de medios económicos y condiciones de miseria de la región centroamericana.

5. Acabo de escuchar, en una entrevista a aquel personaje (Rubén Aguilar Valenzuela) que estuvo como vocero al servicio del funesto presidente Fox en México de 2000 a 2006. Según señaló Aguilar vivió dos años en Nicaragua y como cualquier “hijo de vecino” no conoció ni entendió nada; pero aprovechó el foro para condenar a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia por ser proyectos fracasados de la izquierda; sin dar argumento alguno que pudiera valer la pena, tampoco dio datos que ayuden a comprender la verdadera situación. Seguramente el gobierno de Ortega y su mujer han cometido errores, incluso graves, pero han sido los medios de información los desinformadores y malos agitadores.

6. Al parecer, al firmar Ortega negocios con el gobierno Chino, la construcción de un gigantesco “canal interoceánico” (Según mapas, un canal casi paralelo al de Panamá) buscando crear fuentes de producción y trabajo que el pueblo necesita, es lo que ha provocado la ira del gobierno de Trump que con muchos dólares, ha llevado a las protestas y levantamientos de fuertes sectores de las clases medias que desde hace casi tres meses han confrontado al gobierno de Ortega y su mujer. Cada vez me convenzo más de que el gobierno yanqui -en estos años está tratando de provocar una guerra contra Irán, China, Venezuela, Corea del Norte, con la esperanza de que sus amenazas, presiones, bombardeos, lo ayuden a salir de la brutal crisis que en estos años sufre frente a Rusia y China.

7. Más aún, la vía interoceánica de 278 kilómetros y, según se ha publicado, desplazaría a cientos de campesinos en el trazado de la ruta, mientras que ecologistas advierten de daños al lago Cocibolga, la segunda fuente de agua dulce de América Latina después del Titicaca, de Perú y Bolivia. Pobladores asentados en la zona han realizado varias decenas de marchas de protesta en cuatro años: Lo peor es la ruptura de Ortega con los empresarios de la iniciativa privada. “Modelo de Diálogo y Consenso” que existió por 11 años, fue finalizado por Ortega, quien a cambio les ofreció a los empresarios que solo se limitarían a “contribuir para el desarrollo de la economía del país” y dejaran de lado su participación en otros asuntos relacionados con la institucionalidad y la democracia.

8. Al gobierno de los EEUU no se le olvida que tiene frente así a los mismos países que desde hace 10 años fueron bautizados como “el Eje del Mal” por el criminal presidente Bush y por el mismísimo Obama. Ya en esta etapa de desplome y desesperación de su economía y su loca política, tiene muy clavada la agresión y la venganza en su mente de manera particular contra China que lo ha estado derrotando en los mercados, así como contra sus aliados. Es el caso de Nicaragua y el gobierno de Ortega que, a pesar de sus errores, es el país donde China ha logrado entrar en franca competencia con los EEUU. ¿Será que Morena se haga ilusiones un día en que la política de los gobiernos de EEUU dejen de ser de asesinos? (27/VII/18)

