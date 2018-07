Propuesta de AMLO de descentralizar su gabinete llevándolo a los estados

Pedro Echeverría V.

1. De varios programas que he visto en Internet –entre ellos la mesa del diario Milenio- acerca de la propuesta del presidente electo López Obrador, algunos sólo se dedican a hacer campaña contra la idea subrayando las dificultades o, como dicen, la irresponsabilidad de AMLO, por no medir las enormes dificultades de los trabajadores para trasladarse a acomodar sus familias en lugares desconocidos. Sin embargo, al leer las ideas de López Obrador, me pareció que eran muy buenas y las dificultades sólo serían fuertes al inicio.

2. A propósito leí hace dos años un cuento sobre una pareja de recién casados de la CDMX que decidió irse a vivir a alguna población de provincia cuyo nombre no recuerdo. Al establecerse la pareja, vivió las primeras semanas y en sus primeros meses, una desbordante alegría y felicidad. Lanzó condenas a sus “tontos amigos” por no salir de smog, la aglomeración, la inseguridad, la vida cara, etcétera. Se arrepentía de los años perdidos en el DF y no haber gozado antes su felicidad en el paraíso de la naturaleza y la salud. ¿Tampoco estaban preparados para gozar el “paraíso”?

3. De pronto, toda aquella maravillosa vida comenzó poco a poco a hacerles pensar que los estaba cansando, que era trivial, que ya no le agradaba y que había que dejarla. ¿Qué le pasó a la feliz pareja? Que muchas cosas cambiaron en su cabeza, en su mente, sin darse cuenta culpando a su mundo material. Eso me hace pensar que cualquier lugar que se viva, si la mente acepta y se está bien se puede pasar toda una vida –como la inmensa mayoría de las poblaciones- si no, pues la falta de adaptación hará que estemos cambiando continuamente.

4. López Obrador dijo en aquella ocasión: Se someterá a consulta la necesidad de descentralizar el gobierno federal de la ciudad de México porque se están incrementando los problemas, sobre todo a raíz de los sismos. Por ello adelantó: En la Ciudad de México podría permanecer la presidencia y las Secretarías de Hacienda, Gobernación y Relaciones Exteriores y sacar a los estados el resto de las dependencias. Tenemos problemas de agua, viales, de contaminación. Busquemos que el crecimiento sea parejo y apoyar a todas las regiones del país.

5. AMLO dejó algunas ideas: instalar la Secretaría de Marina en Veracruz; la Defensa, en Jalisco; Energía, en Tabasco; Salud, en Guerrero; Educación en Puebla; Desarrollo Social, en Chiapas o Oaxaca; Economía, en Nuevo León; Agricultura en Sonora, Comunicaciones y Transporte, en San Luis Potosí y Cultura en Tlaxcala. La Comisión Nacional del Agua a Veracruz; la Comisión Federal de Electricidad a Chiapas, Pemex a Campeche; Nacional Financiera a Guanajuato; la Comisión de Pesca, en Mazatlán; el Servicio de Administración Tributaria y la Administración de la Aduanas, en Tamaulipas; la Comisión Forestal, en Durango; así como Minería, en Chihuahua.

6. Sostuvo que esto sería un proceso complejo pero que se tiene que iniciar con el análisis. Aseguro que habría un crecimiento más parejo de la economía y se combatirla la pobreza en las zonas más vulnerables del país. ¿De cuántas personas o familias por secretaría estamos hablando en este periodo que se busca concentrar trabajo, departamentos y direcciones? ¿Se podrán hacer permutas o cambios entre trabajadores y secretarías contabilizando antigüedad, categorías y salarios: de Sonora a Veracruz, al DF? Colima, Campeche y Mazatlán de acuerdo a los gustos?

7. Conozco muy bien la secretaría de Educación en su interior y sé que hay unos mil trabajadores burócratas. Muchos tendrán que irse a Puebla, pero la mayoría se quedará en edificio de la SEP; sin embargo hay secretarías más pequeñas y existe la posibilidad que cada entidad aporte trabajadores. Pero no olvidemos que es una propuesta para analizar pensando en un movimiento de desconcentración de la ciudad de México con 10 millones de habitantes y más de 10 millones de conurbados que durante 50 años se ha estado pensando en la forma de hacerlo. (24/VII/18)

