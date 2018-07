Ante la corrupción y los enjuagues del poder, dame un punto de apoyo y moveré al mundo

Pedro Echeverría V.

1. Pienso que la publicación de los salarios de los principales funcionarios –como declaró López Obrador (presidente electo) en su conferencia de prensa del domingo 22- va a ser un paso fundamental para que de allí deducir mucho. Luego sabremos, por exigencias permanentes que haremos y las denuncias constantes en la prensa, cuántos empleados tiene cada empresa privada, cuál es el salario medio que pagan y cuánto se lleva a la bolsa (al banco) cada empresario. Nos vamos a convertir en contadores especializados en la práctica todos aquellos que queramos denunciar la explotación, la acumulación de capital, los paraísos fiscales y todo lo que tenga que ver con la total injusticia y desigualdad en México.

2. Buscaremos cumplir, con la ayuda del gobierno de López Obrador, aquel dicho: “dame un punto de apoyo y moveré el mundo”. No estamos acelerados, pero sí muy preocupados por encontrar alguna apertura que ayude al pueblo a desarrollar su conciencia de clase explotada, en las luchas en las calles. Hablamos permanentemente de profunda desigualdad, de explotación, de lucha de clases, pero muchas veces se convierte en abstracción por no conocer datos concretos. ¿Cuáles son por ejemplo las principales empresas de los 50 mexicanos multimillonarios de la lista de Forbes? ¿Cuántos mexicanos tienen su dinero en los paraísos fiscales como Hawái y Suiza? ¿Cuánto pagan las empresas privadas a sus altos especialistas?

3. Un salario de 108 mil pesos al mes, según se ha dicho, es una mierda para los altos funcionarios acostumbrados a cobrar cinco veces esa cantidad, acompañados de boletos de avión, vacaciones, guardaespaldas, asesores, automóviles, celulares, etcétera. Sin embargo, para los trabajadores de salario de mínimo de tres mil por mes, necesitan trabajar muchos meses para equipararlo. Por ello, de esos 35 mil altos funcionarios que cobran más de 100 mil y no quieran seguir en el gobierno hay que decirles que vayan al sector privado o al extranjero. En México –donde hay mucha pobreza, miseria y hambre- no hay lugar para ellos. Que lo piensan bien, porque luego el pueblo no quiere a los arrepentidos que abandonaron el barco cuando más los necesitaban.

4. Supongo que todos los salarios deben ser recortados por lo menos a la mitad y la mayoría de las prestaciones deben desaparecer. Que no se piense que porque López Obrador será el tope entonces todo mundo se colocará al tope. Es decir, si yo soy un privilegiado de 80 mil pesos o 120 mil debe caer mi salario a 40 mil o 60 mil y no decir que como es menos o poco mayor al de AMLO entonces no será recortado. Que no se olvide que en el sistema capitalismo todos los pagos y salarios altos se aprobaron con las reglas y criterios corruptos del sistema. ¿Cuántos miles de exuniversitarios o académicos se jubilaron cuando eran rectores, altos funcionarios y distinguidos académicos con salarios muy insultantes, incluso para la mayoría de los académicos? Espero que el gobierno de AMLO abra todas las oportunidades para acabar con la verdadera corrupción. (22/VII/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

