Basta ya de INE al servicio del PRI, PAN, PRD; dejarán de cobrar las tres cuartas partes de sus insultantes salarios

Pedro Echeverría V.

1. Los delegados del PRI, PAN, PRD -que integran el Instituto Nacional Electoral (INE)- inconformes porque sus partidos fueron barridos en las pasadas elecciones presidenciales por López Obrador de Morena, están muy inconformes y vuelven por la revancha. ¿Cómo permitir –dicen- que ese personaje de izquierda (AMLO) ponga un salario tope de 108 mil pesos mensuales (dólar a 19 pesos) cuando más de 35 mil funcionarios de alto nivel cobran desde hace décadas alrededor de 500 mil pesos? No dicen que el salario mínimo oficial de los trabajadores es de 90 pesos, poco más de cuatro dólares y medio al día. Inventan ahora una acusación contra Morena exigiéndole que pague una multa de 197 millones de pesos por organizar “sin permiso” un fideicomiso particular para entregar ayudas a los damnificados de los terremotos.

2. Ante la engañosa noticia, la que ha sido desmentida y llevada a tribunales por falsa, por López Obrador y demás dirigentes de Morena, se ha pensado en una gran movilización que demuestre que López Obrador va a mantener siempre mucha firmeza y que no está dispuesto a dar ningún paso atrás frente a sus competidores, a quienes trata con respeto. Lo importante es que este revanchismo que busca debilitar y someter a López Obrador, está poniendo muy atento al pueblo mexicano que está viendo que no va a ser fácil a AMLO gobernar. Todos los días van a surgir acusaciones buscando doblar las manos de la dirigencia de Morena con el fin de que no ponga su proyecto en práctica. Por ahora lo que más ha dolido es la propuesta de recortar los salarios a la mitad obligando a que nadie cobre un salario mensual mayor a los 108 mil pesos.

3. López Obrador ha demostrado con creces que lo apoya casi todo el pueblo al ganar la presidencia, el congreso de diputados y la cámara de senadores, así como muchos gobernadores y 19 congresos locales. Ahora AMLO tiene que demostrar también que su gente puede ocupar las calles y las plazas de todo el país ante cualquier amenaza de empresarial y partidos derechistas. Debería lanzarse la consigna de ¡Basta de INE y demás comisiones “independientes” representando partidos! Morena puede regresar al modelo de “movimiento” de trabajo permanente en las comunidades después de cumplir como “partido” electoral centralizado. Hay que mandar al carajo al INE y exigir la integración de otro INE con representantes de organizaciones de masas dispuestos a cobrar menos de 100 mil pesos.

4. López Obrador, por ahora actuando suavemente y sin amenazar está bien; pero que no piense que así va a ser siempre. Que no olvide que nunca la violencia viene de abajo sino de arriba, desde las oficinas de los grandes magnates explotadores que son los que ordenan a las fuerzas armadas intervenir con la máxima represión y violencia. Nuestra esperanza es que Morena tenga la inteligencia para sumar a todos los grupos de izquierda, así como a todos los maestros, mineros, electricistas, estudiantes y campesinos. Si se logra esto la lucha de Morena y sus compañeros aliados llegará hasta lo más profundo logrando extirpar la miseria y la pobreza en el 90 por ciento de la población. Nuestro gran objetivo es lograr la mayor igualdad posible para conseguir una democracia verdadera que no quede en la falsa democracia burguesa. (20/VII/18)

