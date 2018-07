¿Cómo nombrar a fiscal independiente u otra cosa si no existe la neutralidad o imparcialidad?

Pedro Echeverría V.

1. ¿Si todos los seres humanos nacen y se forman con una ideología no es acaso una farsa, una tontería, hablar de “fiscal independiente”, nombrar a un “INE o Tribunal Independiente” o a una “comisión de honor, vigilancia y justicia independiente? Puede incluso el funcionario no ser un descarado militante de partido, pero ser independiente es como vernos al pueblo la cara de tontos. Quizá en vez de un fiscal “independiente” deben nombrarse a dos: uno de la derecha para los empresarios y otro de la izquierda a favor de los trabajadores. O como en el IFE (flamante árbitro electoral independiente): uno, dos o tres, designados por cada partido político.

2. La realidad es que no conozco ninguna institución independiente porque no puede existir. Todas forman parte de un gobierno, de un Estado; son instituciones de una sociedad guiada por un plan o una ideología. Pero pienso que creer en ideologías, autonomías e independencias, es bueno porque si no, quizá no podrían vivir las sociedades. Estaba mirando a una jovencita recién nombrada que quizá no haya tenido militancia política y posea todo su interés en el cargo que ocupará, pero además de sus enormes títulos universitarios posee una ideología muy bien cimentada que le permitirá interpretar las “verdades” de una u otra manera, ¿o no?

3. Las ideologías jamás dejarán de determinar nuestros comportamientos, por ello cuando alguien dice que es imparcial, neutral, independiente, me da risa. Se lo dice así para tener más amigos y seguidores; para no confrontarse sin tener necesidad. Creo que lo mejor es decir que somos parciales y que apoyamos una posición. Los partidos políticos serían honestos al defender una posición y no darían lugar a los saltimbanquis o saltarines que también tienen una ideología acomodaticia. Tampoco se hablaría de “la muerte o desaparición de las ideologías” porque los argumentos se fortalecerían para defenderlas. Más que independiente, por un fiscal honesto. (7/VII/18)

