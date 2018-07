Si López Obrador no se cuida se lo pueden joder como a Lula, Correa, la Kirchner, Maduro u Ortega

Pedro Echeverría V.

1. En una ocasión, hace unos 10 años, un desequilibrado acusó a Fidel Castro de ser el más rico del mundo en la lista de Forbes porque todas las propiedades del Estado cubano estaban a su nombre. No pegó la calumnia y los medios silenciaron la noticia en unas semanas. La realidad es que en las mil una de mis lecturas nunca he sabido que un socialista o comunista pueda ser acusado de ladrón, porque ser millonario no puede estar entre sus valores. A los comunistas se les puede acusar de otras cosas, pero siempre buscarán estar lejos de los vicios más extremos del capitalismo.

2. En México nunca los izquierdistas hemos tenido la capacidad y la fuerza para echar del poder a ningún gobierno, a pesar de que todos han sido ladrones, represores y muchos de ellos asesinos. Hemos logrado miles de veces llenar las calles de manifestantes, pero nuestras fuerzas nunca han alcanzado; por el contrario, quienes nos han demostrado en múltiples ocasiones que derrocan gobiernos cuando quieren son los poderosos millonarios de una nación en estrecha alianza con los gobiernos de EEUU. Por ello López Obrador debe caminar con mucho tacto.

3. A los ex gobernantes brasileños Lula y a Dilma se los jodieron con falsas acusaciones por un desconocido gobierno (Tamer) que contó con el apoyo yanqui: Lula es además un candidato presidencial muy popular, pero sigue enredado con asuntos legales. El ecuatoriano expresidente Rafael Correa, un verdadero tribuno que ha dado todo su apoyo al creador de Wikileaks Julian Assange, fue amenazado de encarcelamiento con acusaciones dolosas. La expresidenta de Argentina Cristina Kirchner fue sucedida por un presidente ultraderechista (Macri) que la ha perseguido con acusaciones tontas.

4. ¿Qué ha pasado en Venezuela después que en 1999 Hugo Chávez –mediante elecciones muy vigiladas- se hizo del gobierno y anunció que buscaba construir el “socialismo del siglo XXI? Que los grandes empresarios del país, con el total apoyo del gobierno de EEUU, mediante un golpe de Estado en 2002, derrocaron a Chávez; pero éste con el apoyo del pueblo recuperó el poder a las 48 horas. Luego en los siguientes años estos multimillonarios y los yanquis sumieron a Venezuela en una profunda crisis especulativa del dólar y de productos en el mercado para agrandar el descontento de la población buscando derrocar a Nicolás Maduro que sustituyó a Chávez al morir.

5. Desde hace algunos meses, aunque se tiene escasa información de lo que verdaderamente sucede en Nicaragua, no es difícil pensar que es el imperio yanqui el que aplaudiría con más fuerza el derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega. No metería las manos en defensa de Ortega porque desde hace algunos años he tenido condenables noticias acerca de su gobierno; pero dada la actuación de los EEUU desde hace 100 años casi estoy seguro que son los yanquis los que están moviendo todo. Voy a investigar más este asunto a pesar de que el 99 por ciento de las noticias que se difunden están contra él. Pero así ha sido siempre.

6. Por ello hay que estar muy atento acerca de las recomposiciones que vamos a vivir en México a partir del anuncio del triunfo electoral de López Obrador. Estoy seguro que se desatará un bufalada en el interior de los partidos en su proceso de profunda crisis y de recomposición. A mí me llena de alegría el triunfo electoral de AMLO, pero mucho más lo que sucederá antes y tres meses después de la toma de posesión de López Obrador. Sobre todo me alegrará ver la confrontación entre los siete grandes del mundo y la fuerte competencia comercial y productiva entre los EEUU y China. ¿Qué posiciones tomará López Obrador ante el mundo y en lo doméstico? (4/VII/18)

