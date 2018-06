¿Voto útil? No por Meade o Anaya, voten AMLO/Morena, para –sin pretexto- cumpla lo prometido

Pedro Echeverría V.

1. ¿Qué es el “voto útil” que hoy pelean, que te piden con insistencia, casi de rodillas, Ricardo Anaya del PAN y José Meade del PRI? Que tu voto no lo desperdicies votando por quien va a perder, es decir, que para que no sea “inútil” tu voto lo deposites a favor de quien va a ganar. Pero como han ido las campañas desde que se iniciaron, demostrando que quien va a ganar de forma abrumadora es López Obrador, tu voto sólo será útil votando por el proyecto de cambio verdadero y de fondo de López Obrador. Y lo más importante es que obtenga, además de la Presidencia, la mayoría en las cámaras de diputados y senadores para que AMLO no tenga pretexto alguno de que los legisladores le rechazan sus propuestas.

2. Los grandes empresarios y la derecha, encabezados por el “intelectual” y empresario Enrique Krauze, han pedido en nombre de la democracia burguesa, que no voten todos por Morena para que haya oposición a López Obrador; para que todos los proyectos que envíe a las cámaras los tenga que negociar antes con los “poderes fácticos” representados en las cámaras por diputados y senadores. El derechista Krauze y sus seguidores, que hoy piden “democracia”, nunca protestaron contra la brutal dictadura que durante décadas impusieron PRI y PAN contra el pueblo explotado, pobre y miserable. Si López Obrador llega a la Presidencia y consigue un gran apoyo nacional, me imagino la tremenda propaganda opositora que difundirán en México y el extranjero.

3. Debe votarse por AMLO y Morena para premiar esos 18 años de intenso trabajo político diario. Habrá una fuerte oposición de derecha para evitar que López Obrador cumpla frenando los negocios del aeropuerto, los robos que hay tras las reformas estructurales, para fortalecer a los maestros resolviendo sus demandas, para tener fuerza de apoyo a los migrantes mexicanos y centroamericanos, para frenar los negocios tras la gasolina, para apoyar el ingreso del 100 por ciento de los estudiantes, para reformas a fondo el campo. Hay mil un problemas que resolver, pero lo importante es abrir el camino y por lo menos poner las bases. Basta ya del PRI, PAN, PRD; se necesita una política abierta a los trabajadores mexicanos contra la explotación y la miseria.

4. Está bien que el PRI/gobierno busque el segundo lugar electoral para que no salga muy avergonzado; si el PAN cae en tercero será por sus errores. No se sabe lo que sucederá con esos partidos, pero muy poco interesa ante el problema nacional que tendrá que enfrentar desde la Presidencia López Obrador cuyo compromiso ineludible es realizar los “cambios verdaderos” que ha prometido. ¿Se imaginan que si de entrada decreta que todos los salarios y prestaciones superiores a 100 mil pesos bajen el 50 por ciento y que el salario mínimo suba a 300 pesos? ¿Se imaginan que dijera que ha firmado de entrada con empresarios mexicanos la apertura de 200 grandes empresas en varios estados para emplear a 200 mil obreros?

5. Necesitamos un gobierno fuerte que ayude a construir una sociedad también fuerte. Me imagino que el mismo Trump cambiará de posición frente a México buscando negociar de igual a igual, tal como sucedió con el gobierno de Kim de Corea del Norte que obtuvo la fuerza nuclear para hablarle fuerte al presidente de EEUU. ¿Cómo construir una sociedad fuerte si no se le convoca a participar, a debatir, a luchar por sus derechos? Por ello pienso que el voto útil, en vez de ser inútil al votar por quienes serán derrotados. Debe darse a López Obrador y Morena para que lleguen fuertes y se comprometan a hacer un México fuerte frente a la derecha y el imperio de los EEUU que quisieran verlo arrodillado pidiendo auxilio.

6. Yo como no soy político, ni patriota, ni fanático, y cuando estuve en la secundaria fui portero oficial suplente del equipo de futbol pero nunca jugué, así que no sé nada de futbol. Me han dicho que México siempre comienza ganando y termina perdiendo; que por eso a los cuatro o cinco juegos lo eliminan. ¿Por qué México siempre pierde? Supongo que hay 100 opiniones y mil interpretaciones. ¿Tendrá que ver en las derrotas las políticas de gobierno, las inversiones empresariales, los favoritismos y los negocios que se hace alrededor del fútbol? Lo que puede admirarse es que ayer fue una romería de miles de fanáticos que rodearon el Ángel de Reforma de la CDMX para demostrar que están dispuestos hasta morir por su equipo. (18/VI/18)

