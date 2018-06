El Museo Maya costó a los yucatecos 12 veces más de lo proyectado

Pedro Echeverría V.

1. Ese modernísimo edificio de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se celebró el tercer y último debate entre cuatro candidatos presidenciales de México, fue construido hace apenas unos cinco años por órdenes de la gobernadora . Por su tamaño y ubicación (la salida de Mérida hacia el puerto de Progreso) sirvió para dar identidad al gobierno de Ivonne Ortega (2007-2012) y, al mismo tiempo, abrió las puertas para que ese mismo gobierno del PRI pudiera hacer grandes negocios económicos. Si por el manejo financiero de esa construcción se realizaron enormes transacciones, es a las autoridades del campo financiero y de la Procuraduría a quienes corresponde informar acerca de aquella vistosa obra.

2. El Gran Museo del Mundo Maya, escenario del debate presidencial en Mérida –según denuncia el corresponsal de La Jornada Luis Boffil- “es una obra cuestionada que obligará al estado a pagar 4 mil 600 millones de pesos. Sólo el mantenimiento del inmueble cuesta a las autoridades 605 mil 870 pesos mensuales, pero sólo reporta 23 mil 640 pesos de ingresos, de acuerdo con la cuenta pública del Poder Ejecutivo de 2017.” La ex gobernadora Ivonne Ortega (2007-2012) ordenó su construcción en 2011; se financió con el esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios, que se le adjudicó a dos empresas del Grupo Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon.

3. Originalmente, la obra costaría 411 millones de pesos, con un pago anual de 33 millones. Pero en la cuenta pública de 2017 se informa que, en realidad, el pago será a 21 años (de 2013 hasta 2034), a un promedio de 221 millones de pesos anuales, para una cantidad total de 4 mil 643 millones, casi 12 veces más de lo estimado. Las empresas contratistas vinculadas al Grupo Hermes son Promotora de Cultura Yaxché, SA de CV y Compañía Constructora La Peninsular. Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México se encargaron de construir y equipar la obra. Pero en Yucatán, como en México, este tipo de gigantescos negocios de políticos y empresarios no provoca protestas o descontentos.

4. Estas denuncias con cifras multimillonarias no las entiende el pueblo porque están fuera de su alcance; sólo alcanza decir con una sonrisa de burla: “La danza de los millones” que no entiende ni está a su alcance hacer algo”. Más aún no le da importancia. Están lejos de comprender que por esos fraudes multimillonarios no se invierte en crear empleos, en educación, en salud y también por ello suben de precio muchos artículos de primera necesidad. ¿Qué investigación, qué periodista, puede llevar hasta el final las investigaciones sobre fraudes y corrupción si vivimos en una provincia, en un estado, donde la universidad derechista y clerical está absolutamente controlada por el gobierno y los empresarios?

5. Observé detenidamente los tres debates del Centro, Norte y Sur de la República y lo único que me causaron fue morbo, curiosidad y alguna esperanza en que surgiera algo que no hubiera contemplado antes. Semanas antes escribí tres artículos sobre el significado de los debates, sus limitaciones y los negocios que se hacen alrededor de ellos. En ninguno surgió nada que antes no supiéramos los que hace muchos años que conocemos las posiciones político/ideológicas de partidos y políticos. Por ello, esta denuncia del periodista Luis Boffil de La Jornada fue la que trajo más mi atención esperanzado en que se profundice alguna investigación. (13/VI/18)

