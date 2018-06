AMLO jugará en su casa; dice que con jonrón barrerá a los lanzadores extranjeros del PRI y el PAN

Pedro Echeverría V.

1. Martes 12; último juego de la serie de tres programado en Mérida, Yucatán, ciudad cercana a mi estado de Tabasco; así que estaré jugando en casa, señala AMLO. Se adelanta en los periódicos y TV locales que “el estadio Kukulcán estará repleto”. En los carteles se anuncia en primer lugar al lanzador de casa, López Obrador, un pelotero de larga experiencia y muy exitoso; sin embargo frente a él se anuncia en la caja de picheo a dos novatos extranjeros “muy rubios, medio agringados”, desconocidos, pero parecen tener mucho coraje entre ellos: sus nombres son José Meade y Ricardo Anaya. Quieren llevar a su equipo (le llaman PRIAN) al segundo lugar por lo menos, porque parece que el líder del torneo es inmovible.

2. Contrario al lanzador de Morena que en esta temporada ha estado controlando curvas y rectas, los rubios del equipo PRIAN han demostrado en los últimos seis meses que no dan una. Su picheo es muy malo y se han puesto muy nerviosos por temor a quienes les pagan y preparan sus negocios. Los dueños del equipo están muy alarmados porque la fanaticada nacional se ha desanimado. Probablemente la gente asista a este último juego para sumar sus aplausos al picheo que mejor ha estado en la temporada. Incluso –a pesar de que ningún lanzador es bueno con el bate- López Obrador ha prometido que dará un jonrón si se la ponen fácil. Es decir, se siente tan seguro AMLO, que resulta peligroso para Morena si se confía mucho.

3. Lo que ha sucedido es que los mismos lanzadores del PRIAN están muy enfrentados entre ellos porque sus manachers no deciden, no se ponen de acuerdo, a cuál de los dueños del centro del diamante apoyar con todo. Están realmente en peligro porque el PRIAN con su derrota puede desaparecer por un tiempo, o para siempre, para resurgir con otros nombres. Pero entre tanto la fanaticada ya no cree en ellos porque su comportamiento ha defraudado la confianza que en algún tiempo tuvieron. ¿Cómo es posible (se entiende) que entre ellos mismos se estén acusando de ser la peor basura, de que por tener metido todas las manos en la corrupción hoy en vez de lanzar la buena pelota estén arrojando pura inmundicia y estiércol? (11/VI/18)

