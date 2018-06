La “reforma educativa” de Peña/Nuño será sustituida por un “Plan Educativo” AMLO/Moctezuma

Pedro Echeverría V.

1. Si López Obrador asume la Presidencia, se privilegiará la opinión y experiencia de los maestros y eliminará las amenazas laborales y persecución en su contra, manifestó en gran asamblea de maestros en Mérida, Esteban Moctezuma, designado secretario de Educación en el gabinete de AMLO. La Reforma Educativa será sustituida por un Plan Educativo que privilegie la opinión y experiencia de los maestros y, con ello, eliminar las amenazas laborales y persecución de las que son objeto en la actualidad, manifestó ayer Moctezuma. Los maestros serán capacitados de manera permanente; no de manera autoritaria y unilateral, sino con la participación y aportación de ellos, así como de los padres de familia.

2. El futuro secretario de Educación, que antes fue senador y secretario de Gobernación del gabinete de Zedillo por un año, luego alto funcionario de TV Azteca ha causado mucha desconfianza entre los sectores de izquierda; desconfianza que se registra por cuatro o cinco personajes de derecha que se han sumado a Morena; sin embargo –aunque los personajes fuertes de la derecha que han penetrado a Morena pueden tener fuerza para desvirtuar sus objetivos progresistas, no debe olvidarse que es una lucha electoral dentro del sistema capitalista y no la organización de un partido de clase revolucionario. A pesar de que AMLO llegue, la lucha política y social tendrá que seguir afuera y adentro. Así tendrá que ser.

3. A pesar de la desesperación y el radicalismo, hay que seguir batallando. Oigamos lo que dice Moctezuma para bien: La Reforma Educativa será eliminada: a) por no escuchar opiniones y aportaciones de los maestros y de los padres de familia; b) se impuso con despotismo y amenaza a los derechos laborales; c) por aplicar los mismos criterios y esquemas de manera igual en todos los rincones del país sin tomar en cuenta las tradiciones y condiciones propias de cada región, ya que no es lo mismo Monterrey que Chiapas, por ejemplo; d) para evaluar a los maestros no basta con aplicarles exámenes, porque lo principal son los resultados que se generan en las aulas paralelamente a acciones consensuadas para una mejora continua en la educación. Se lograría un buen avance.

4. Los maestros de la CNTE han tenido toda la razón en sus heroicas batallas durante los últimos cinco años del gobierno de Peña-Nuño. En ese largo período los maestros por sus protestas, plantones y bloqueos, en la CDMX, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, fueron perseguidos, cesados, encarcelados y asesinados. El gobierno fascista de Peña y sus funestos secretarios de Educación, Chuayffet y Nuño, fueron los culpables de querer imponer una reforma persecutoria contra los maestros de la CNTE con el fin de descabezar su liderazgo. No lo lograron y ahora los maestros regresan a las calles para seguir luchando por sus demandas que seguramente lograrán si López Obrador y Moctezuma ponen en práctica su política educativa. (10/VI/18)

http://pedroecheverriav.wordpress,com

alterar26

Anuncios