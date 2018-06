No descansar hasta tirar a la basura la reforma educativa empresarial de Peña Nieto

Pedro Echeverría V.

1. La Coordinadora de maestros (la CNTE) tiene que triunfar en sus luchas y, con ello, el pueblo mexicano tendría al fin un “educación al servicio del pueblo”. El gobierno de Peña Nieto y sus secretarios de Educación, Emilio Chuayffet y Aurelio Nuño, demostraron una enorme ignorancia en su tarea de imponer una “reforma educativa nacional” sin antes consultar a los maestros. Dilapidaron los funcionarios miles de millones de pesos del presupuesto público amenazando a los maestros con cesarlos si no se sometían a una “evaluación” autoritaria.

2. Fue tal la ignorancia de aquellos funcionarios, que en vez de revisar las condiciones de la educación nacional, las condiciones socioeconómicas de los millones de niños y sus padres, los condiciones de sus maestros y el estado material y físico de los edificios educativos, que centraron sus seis años en perseguir y reprimir a los maestros de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, de todo el país, que protestaban contra esa política esencialmente laboral. Pasará como el peor sexenio de la historia, a pesar que desde el sexenio de De la Madrid la educación ha caminado de muy mal a pésima

3. López Obrador, el candidato presidencial que seguramente será electo el 1 de julio, es decir, en menos de un mes, ha propuesto como su secretario de Educación al señor Esteban Moctezuma Barragán con antecedentes políticos negativos porque ha ocupado la secretaría de Gobernación (por un año) en el gabinete del PRI de Ernesto Zedillo y luego un alto cargo en el segundo canal televisivo capitalista del país: TV Azteca. Son dos cargos muy altos de instituciones enemigas declaradas del pueblo mexicano. Moctezuma fue además senador del PRI.

4. Poseo mucha amistad de varios años con Pablo, el hermano de Esteban Moctezuma; es el delegado de Azcapotzalco por parte de Morena y entre su activismo ha escrito algunos folletos e impartido algunas charlas que lo ubican dentro del amplio sector de la izquierda. ¿Habrá alguna esperanza en que el nuevo secretario de Educación apoye posiciones de transformación progresista dentro de la SEP rodeándose de personajes como Pérez Rocha, González Casanova, Gil Antón, Aboites y otros estudiosos del tema? ¿Tendrá la capacidad el secretario de la SEP de aprovechar los congresos educativos y demás resolutivos de la CNTE en educación?

5. Pienso que no es difícil comprender lo que pasa en educación y construir propuestas educativas que beneficien de fondo a la educación nacional. Creo que mucha gente conoce muy bien el campo educativo, pero el sistema capitalista de explotación quiere mantener un control total en educación y demás campos de gobierno. En mi libro: Educación Pública: México y Yucatán, publicado en 1993 como producto de un año sabático de la Universidad de Yucatán, le dí mucho crédito de la educación Nacional a José Vasconcelos (1921-24), Narciso Bassols (1931-34) y a Torres Bodet (1943-46) y (1958-64) porque fueron muy notables sus actuaciones.

6. La CNTE no puede parar sus movilizaciones. Mientras el gobierno no les solucione sus demandas sus luchas deben cada día ser más radicales. Las campañas de los medios de información contra los bloqueos de los maestros se han extendido. Supongo que hay que bloquear a estos medios de información: Televisa, TV Azteca, Milenio y demás. Tengo la esperanza en que al triunfo electoral de López Obrador le bajen a sus calumnias para que los maestros no les subamos a nuestros bloqueos. No debe olvidarse que toda la campaña calumniosa contra Venezuela, contra Correa en Ecuador, contra Morales en Bolivia, contra todos los regímenes progresistas, se han hecho a través de la TV.

7. Los maestros de la CNTE seremos los primeros en sentir en carne propia, en nuestra mente, en confrontar ideas, con el gobierno de López Obrador. Desde la noche del primero de julio ya sabremos las tendencias seguras o el anuncio definitivo del triunfo de López Obrador. Los maestros estaremos listos en las calles para recibir las noticias con alegría, pero también estaremos preparados para cualquier tipo de resistencia. Espero que el nuevo secretario de la SEP comprenda la situación y no dé el mínimo pretexto buscando dividir y frenar las luchas de los maestros. La CNTE ha luchado durante muchas décadas y está decidida a seguir por muchas décadas más. (6/VI/18)

