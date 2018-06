Los empresarios son muy antiguos; surgen con el capitalismo sustituyendo a feudales y esclavistas

Pedro Echeverría V.

1. “Gobernante que no respete los intereses empresariales tiene que irle mal” porque son éstos los que manejan un alto porcentaje del poder. Otra cosa sería si dominara la política y la economía un sistema de propiedad social, pública, de cooperativas y trabajo igualitario. Pero mientras domine el sistema capitalista –los empresarios, los dueños del capital, como les dicta su naturaleza- se verán obligados a explotar más, a obtener mayor plusvalía, para acumular. Los socialistas –sobre todo los anarquistas que luchan por la igualdad total- piensan que la gran propiedad privada no debe existir (porque siempre ha sido –por donde quiera verse- un robo) y que los trabajadores deben dirigir y administrar directamente todos los centros de producción.

2. Los grandes empresarios y políticos mexicanos, los que durante siglos han mantenido a la inmensa mayoría de la población en la pobreza, miseria y hambre, no son pueblo, nunca lo han sido; así como los “yanquis” no son pueblo de EEUU porque son los cinco mil acaudalados de la clase dominante que subyugan en ese país. En México no se puede reconocer a los Slim, Bailleres, Larrea, Salinas Pliego, Azcárraga, Servitje, Arango, Hank Rhon, González, etcétera, como parte del pueblo trabajador. ¿Cómo está eso de que ellos invierten y crean empleos cuando lo único que hacen es acumular gigantescos capitales que le roban a los trabajadores? ¿Qué pasaría si esa plusvalía fuera administrada e invertida por los trabajadores?

3. Estos mexicanos que integran la lista de los multimillonarios de Forbes, tienen que bajarle, hacer a un lado, su autoritarismo, racismo y explotación. En sus manos, en sus organizaciones, está el capital necesario para invertir y crear los millones de empleos que se necesitan con el objetivo de frenar la migración hacia los EEUU. Para ponerle un alto a la migración, a la llamada delincuencia y al trabajo informal sólo se necesitan inversiones, empleos y aumento salarial. López Obrador, “respetuosamente” debe exigirles a esos multimillonarios que inviertan o cambien de país pero sin llevarse sus riquezas obtenidas en México. No sería ninguna expropiación sino sólo exigirles que cumplan con su única obligación: invertir.

4. En política, la realidad es que el famoso Bronco, el candidato, ya debió retirarse para no hacer más el ridículo al estilo Fox y sus fantochadas. Luego el turno será del candidato Anaya, que deberá encontrar la salida para que el Meade –candidato del PRI, del presidente, el oficial- encuentre su camino. Parece que López Obrador obtendrá una votación abrumadora a su favor; pero ahora vendrá lo más difícil: ¿cómo mantener el poder en medio de mil un presiones empresariales, yanquis, grupos políticos? El primer mes de gobierno será fundamental en medio de movimientos en las calles y mil reuniones para firmar acuerdos. Si López Obrador logra superar los tres primeros meses de gobierno, podría pensarse que será fácil lo demás.

5. El PRI y el PAN no llorarán porque ya veían venir el gobierno de AMLO; mucho menos si éste busca contemporizar con un gobierno que no va al fondo. López Obrador no debe usar la venganza pero tampoco podrá frenar al poder judicial y demás órganos de justicia para ejercer los castigos que deban dictarse. Son tantas las acusaciones que deben estar acumuladas que no creo que las cárceles sean suficientes para tantos delincuentes de cuello blanco. ¿Qué tal si en los primeros días son liberados unos 10 mil presos comunes que han estado en la cárcel por robarse una cartera o una gallina? Quizá el gobierno de López Obrador no sea calificado ni de “socializante”, pero sí por lo menos de transición que ponga las bases para evitar la corrupción y la desigualdad. (6/VI/18)

