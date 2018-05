López Obrador: Prioridades del primer mes de su triunfo electoral o de su gobierno

Pedro Echeverría V.

Uno: A un mes de concluir las campañas electorales en México, parecería que López Obrador, el candidato presidencial de Morena, no tiene una competencia seria. El PRI, su candidato (José Meade) y su gobierno, no lo han podido levantar en las encuestas, y el PAN, su candidato (Ricardo Anaya) y seguidores sufren estancados en el segundo lugar detrás de López de AMLO con ventaja de más de 20 puntos. No se sabe lo que pasará en los últimos días (¿Se prepara acaso una sorpresa fuera de lo normal?) al no registrarse la competencia tan necesaria para el PRI-gobierno que ha dominado el país desde 1929.

Dos: Pero si llegara a ganar electoralmente López Obrador y la clase dominante decidiera entregarle el gobierno, pienso que hay más de una decena de prioridades que debe cubrir el gobierno de AMLO en sus primeros días:

1. En el Nuevo Aeropuerto, ninguna inversión pública más. En caso de privatizarlo, recuperar todo lo antes invertido por el gobierno.

2. En Preparatorias y Facultades de las universidades, así como en el Politécnico, urge revisar espacios con el fin de construir todos los edificios necesarios para que todos los solicitantes tengan cabida.

3. Determinar el salario mínimo y el máximo en funcionarios y en ganancias empresariales, con determinación de asesores especializados.

4. Si se tiene mayoría en la legislatura no hay problema; si no, entonces gobernar con “bandos” hasta en tanto los legisladores entiendan de las necesidades de la población.

5. Reunirse con el PRI, el PAN y el PRD, luego con los empresarios, para firmar acuerdos que siempre estén en beneficio de la población.

6. Vigilar el comportamiento de capitales en cuanto a entradas y salidas, inversiones, precios, inflación.

7. Reunirse con dirigentes campesinos para revisar lo que pasa en el campo, la producción y su mercado.

8. Sin miedo a la “libertad de información”, Estudiar el comportamiento de los medios de información para evitar monopolios, mentiras y tergiversaciones.

9. Reunirse con los trabajadores y líderes petroleros, mineros, electricistas, telefonistas, con el fin de conocer sus posiciones respecto a la unidad.

10. Unificar al magisterio buscando acabar con privilegios y buscando unificar sus ingresos. No pueden haber ingresos de 80 mil y de 8 mil por el mismo trabajo.

11. Crear la mayor cantidad de empleos posibles para migrantes, estudiantes y desempleados.

12. Buscar diálogo con Trump poniendo en primer lugar la migración y la paz en el mundo.

13. Entrar en contacto con los jefes del narco con el fin de aclarar situaciones y buscar el camino para la pacificación del país. Podrán comenzar a analizar “el perdón” a miles de campesinos, miserables y desempleados presos por sembrar.

14. Exigir que todos los grandes políticos y empresarios –cuyo mal comportamiento es conocido- que no quieran ir a la cárcel enlodando más su nombre, que devuelvan todo, todito, lo robado y acumulado, que paguen una multa y una fianza además, y considérense perdonados.

15. Buscar la unidad de las organizaciones de centro/izquierda con el objetivo de fortalecer el movimiento social independiente. (28/V/18)

