La Ley criminaliza la rebeldía por miedo a que la dignidad, la igualdad y la lucha, entierren el capitalismo

Pedro Echeverría V.

1. Estaba leyendo hace unos minutos que mi muy admirada y querida Nestora Salgado demandará al candidato presidencial del PRI por cometer el delito de difamación. Yo, como nunca he creído en el sistema capitalista, en sus leyes, mucho menos en los que la aplican, sólo le hubiese dicho a Meade, “no me chingues a mí, mejor hazlo con tu madre”. Nestora ha estado en la cárcel de la burguesía, como estuvo Flores Magón, Vallejo, Campa y varias decenas de miles de presos políticos por luchar contra el sistema. Pero para mí estar en la cárcel por luchar contra la burguesía en vez de ser malo da mucha dignidad y prestigio. Nestora, por sus luchas como “autodefensas”, es la más valiosa de todos los candidatos de todos los partidos. Fue la difamada por Meade.

2. Nestora Salgado pidió a José Meade, candidato presidencial de Todos Por México, que se disculpe públicamente y renuncie a su postulación, como medida de reparación de daño tras señalar en el debate presidencial del pasado domingo que es una “secuestradora”. Que pida disculpas y “se lave la boca” antes de hablar contra los pueblos indígenas, señaló la abanderada de Morena al Senado por la vía plurinominal, en tanto que sus abogados anunciaron que el jueves interpondrán una demanda civil por daño moral contra Meade, mientras Morena prepara una queja ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por violencia política.

3. Flores Magón estuvo más de 20 años en diferentes cárceles. No asesinó, engañó o desfalcó a nadie como hacen los políticos, los empresarios, los defraudadores. Luchó contra los gobiernos de Díaz, Madero, Huerta, Carranza, De la Huerta, Obregón, hasta que éste lo mandó asesinar en las cárceles de los EEUU. No reconoció a ningún gobierno porque todos eran representantes de la burguesía; llevó en el corazón los ideales anarquistas por no reconocer ningún Estado, ningún gobierno y por sólo batallar por el autogobierno de los trabajadores. Seguramente Nestora, por su origen campesino, no será la gran oradora o ideóloga, pero por la honradez y conciencia de lucha que ha demostrado, puede ser una aguerrida legisladora. López Obrador tuvo visión.

4. No debe olvidarse que el 98 por ciento de los legisladores de todos los años, durante un siglo, han ocupado sus cargos de diputados y senadores sin dar una opinión, sin abrir la boca y sin informar a los electores que legitimaron su cargo. Cada día un diputado gana 10 mil pesos o sea, 300 mil al mes y un senador unos 100 mil pesos más. ¿Para qué sirven estos fulanos si no sólo para votar a favor de lo que les ordenan en su partido? Nestora, como el doctor Mireles, no deben hacer caso a sus ignorantes y oportunistas enemigos. Ya he escrito en varias ocasiones que los más grandes legisladores de la historia, por el número de participaciones y la razones expuestas, han sido con mucho, Noroña, Sansores, Bartlett; pero Nahle, Encinas y Padierna, les han seguido.

5. El capitalismo es la raíz de la explotación, la miseria y la desigualdad; para extirparlo hay que ser radical. Casi todas las batallas no han sido anticapitalistas, sino sólo contra algunas muestras evidentes de injusticia que han ayudado a corregirlo, es decir, correcciones que lo han hecho menos brutal y descarado, pero que han ayudado a extenderlo y a prolongarlo. Los historiadores han ubicado su aparición como sistema de dominación en los años 1300, otros en 1500 y los más en el siglo XVIII con las revoluciones industrial y francesa. Durante esos siglos el sistema de explotación capitalista ha asesinado por miseria, hambre e injusticias a miles de millones de seres humanos. No tuvieron la oportunidad de vivir y morir en las mejores condiciones de paz y felicidad. (22/V/18)

