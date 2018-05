EEUU: “No reconoceremos a Maduro; otros podrán ser asesinos, ladrones, golpistas, pero son nuestros amigos”

Pedro Echeverría V.

1. Ayer domingo 20 se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela y, como se preveía, el presidente Nicolás Maduro sería reelecto. Pero también sabíamos que muchos países enemigos de la ideología del gobierno venezolano, inmediatamente lanzarían un comunicado desconociendo al gobierno de Maduro. Por ello Estados Unidos, la Unión Europea y los 14 países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Canadá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Guyana) señalaron que no reconocerán los resultados de esta contienda. A éstos se sumó más tarde Panamá.

2. En política la ideología y los intereses que encubre, son determinantes. Hugo Chávez, Inacio Lula, Evo Morales, Fidel Castro, Pepe Mojica, los Kirchner, Rafael Correa, incluso Daniel Ortega –con sus contradicciones- formaron un grupo de centroizquierda o socialdemócrata que buscaron poner las bases políticas y económicas para construir un “socialismo del siglo XXI”. Dieron pasos muy importantes con el fin de debilitar el capitalismo y fortalecer a los sectores de los trabajadores explotados; pero pasados seis o siete años, los yanquis y sus burguesías locales, con el total apoyo de los medios de información, les destruyeron su iluso experimento; tal como sucedió con Allende en Chile en 1973.

3. Los yanquis han declarado siempre –con todo cinismo- cuando se les ha acusado de ser los peores asesinos del mundo y de apoyar los golpes militares y gobiernos fascista: “Si nosotros apoyamos los golpes militares y fascistas… pero son nuestros golpistas, es decir, nuestros amigos; y si declaramos que Castro, Allende, Chávez, son antidemocráticos, es porque son nuestros enemigos”. Así que todo es ideología: cada quien posee una ideología: Una a favor de los ricos de la clase explotadora y dominante y otra que apoya a los explotados, a los trabajadores oprimidos. No existe la neutralidad: o estás con los explotadores o estás con los explotados.

4. En el caso de Venezuela, con los gobiernos de Chávez, luego de Maduro, adopté una posición de apoyo casi total, aunque no dejé de criticar algunas posiciones: a) que después del golpe de 2002 no haya radicalizado su gobierno Chávez llevando a la cárcel a los jefes empresariales y proimperialistas; b) que no haya castigado a los proyanquis de la huelga petrolera; c) que no hayan liberado al magnífico cantante proguerrillero de Colombia; d) que Chávez Y Fidel hayan argumentado en una ocasión contra la guerrilla de las FARC y e) que hayan entregado su confianza al presidente Manuel Santos. Pero mi apoyo al gobierno de Maduro es casi total.

5. En México la influencia ideológica de los EEUU es muy grande, sobre todo, por la enorme diferencia de salarios que suele ser nueve a uno. Seguramente el 95 por ciento de los mexicanos sueña con tener los ingresos por hora de los gringos. Además los mexicanos son seguidores de las películas, la TV, la radio, la prensa yanqui. El modelo de vestir, de caminar, de besar, de irse a la cama; el modelo en arquitectura, de los interiores del hogar, de coche, todo absolutamente imitado a un país “triunfador” como EEUU. En México, a pesar que los EEUU han tenido un gobierno asesino y guerrerista, la gente no se ha dado cuenta. Trump le menta la madre a los mexicanos, pero como si nada pasara. (21/V/18)

