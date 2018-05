Posiciones políticas antes de las elecciones en México.

Pedro Echeverría V.

1. Confieso que estoy hasta la madre con los llamados debates y mesas de discusión entre candidatos y sus representantes. Los comprendo, llevan varios meses repitiendo lo mismo porque no tienen otra cosa qué decir. Hace muchos años que no veo la televisión, pero también los noticiarios de Internet están llenos de esas repeticiones inaguantables. ¿Por qué en lugar de esas chupadas no le dan dos horas a cada candidato (de los tres reales) para que expongan en detalle, sin interrupciones, su plan de gobierno y, si acaso necesitan más tiempo se les otorga?

2. Están presentes por lo menos 10 temas que deben aclararse: 1. El aeropuerto, 2. El petróleo, 3. La educación, 4. La salud, 5. Las inversiones, 6. El desempleo, 7. El comercio internacional, 8. Las relaciones con los EEUU, 9. La migración, 10. La compra de armas. En cada exposición se podrán entender las posiciones que ha venido manejándose. La del PRI, que por ser la del gobierno de Peña Nieto, es la más derechista y conservadora. La del PAN, que por estar siempre aliada al PRI, es igual de derechista e históricamente conservadora, y la de Morena que es la opositora.

3. El partido Morena no es de izquierda, es socialdemócrata o de Centro/izquierda. El candidato presidencial del PRI, José Meade, defiende totalmente al gobierno de Peña Nieto y todo el sistema capitalista explotador y opresor; el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, critica al gobierno de Peña Nieto pero ha marchado junto al PRI y defiende todo el sistema capitalista. López Obrador, el candidato de Morena, se ha opuesto a todo el gobierno de Peña Nieto, tiene muchas críticas al sistema y proclama su lucha contra la explotación y la desigualdad.

4. Hay por ahí dos candidatos más, “independientes” –cuya ignorancia está a flor de tierra- que hace mucho debieron renunciar a sus candidaturas porque sólo nacieron para combatir al lópezobradorismo. Sólo están consumiendo presupuesto millonario que podría servir para resolver problemas pendientes. En ningún debate o mesa de discusión se aprende algo nuevo. Me hace pensar que esas campañas políticas deberían durar 15 días y bastaría con una exposición programática de sus candidatos o de los dirigentes de su partido.

5. ¿Por qué los candidatos en vez de sus promesas de “lo que harán en caso de ser electos”, no condenan a Israel y EEUU por sus ataques contra los palestinos que sufrieron 59 asesinados y miles de heridos? ¿Por qué no condenan a Trump por su política contra migrantes y el levantamiento de muros? ¿Por qué los candidatos no se suman al apoyo de los migrantes mexicanos y centroamericanos? ¿Por qué no se pronuncian contra EEUU que amenazan a Irán, Venezuela y Siria poniendo al mundo en peligro de otra gran guerra?

6. Los candidatos deben explicar sus posiciones políticas internacionales. Ningún país del mundo puede vivir aislado del comercio mundial o de los cambios que se registran dentro de la estructura tecnológica universal. Estas posiciones políticas deben explicarnos los candidatos y sus chismes de lavadero (aunque sea de capitales) deben dejarlos de lado. En México solamente los izquierdistas hemos condenado y llamado a luchar contra el imperio de los EEUU; por el contrario todos los políticos –particularmente del PRI y el PAN- se han arrastrado como gusanos ante él. (16/V/18)

