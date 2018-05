La Calderona y el Bronco deben renunciar a su candidatura y que les regalen una diputación

Pedro Echeverría V.

1. Margarita Zavala y el Bronco Rodríguez le ahorrarían muchos millones al presupuesto público del país si mediante la presión se lograra que renuncien a su candidatura presidencial. La realidad es que son la burla de la gente porque ninguna idea inteligente pueden expresar. Queda muy claro que sólo están para hablar mal o contradecir a AMLO. El hablantín candidato Fox en el año 2000 no era tan tonto, pues hacía carcajearse de risa por sus necedades; pero estos dos ni siquiera esa gracia tienen. Pienso que Margarita –de manera natural- se podría arrimar al candidato panista Ricardo Anaya y el Bronco al priísta José Meade; estarían más cómodos.

2. Con tres candidaturas bastaría; se ahorrarían espacios, tiempos televisivos, lugares en el debate y, sobre todo, mucho dinero. Los tres que están en el juego, aunque digan mentiras para engañar a la gente, por lo menos saben externar su ideología y puntos de vista. El día que renuncien entonces la batalla por el segundo lugar sería más abierta y directa porque el primer lugar está ocupado y parece que cada día se confirma más si miramos objetivamente los actos de campaña. Aunque muchas cosas pueden suceder en los 50 días que faltan para los comicios, en estos días da la impresión que el lópezobradorismo ganará la Presidencia y el 80 por ciento del legislativo.

3. Anaya, el panista, es el de la palabra fácil e ideas recalcitrantes de derecha. No tiene un gramo de progresista porque desde hace más de 20 años sólo ha bebido de las ideas capitalista y clericales. Cuando Ricardo Anaya habla de “profundos cambios” nadie puede dejar de pensar en los gobiernos muy nefastos de Fox y Calderón que fueron peores que los gobiernos de Zedillo y Salinas del PRI por la cantidad de asesinatos y fraudes registrados. Y aunque Anaya quiera diferenciarse de los dos panistas que lo antecedieron no puede porque pertenece a un programa político que desde su nacimiento ha representado a la derecha capitalista y clerical.

4. Este sería mi tercer artículo en el que externo que Meade tiene los recursos económicos y políticos para ocupar el segundo lugar. El PRI en estos momentos es muy odiado por el pueblo porque el gobierno de Peña Nieto es el peor; mucho más funesto que el de los dos panistas que heredó; pero sigo pensando que el PRI puede valerse de muchas cosas y acudirá hasta lo último para no volverse a embarrar con los lodos del sótano. Pienso que el PRI está emparejando estos días al PAN y acercándose en 10 puntos a AMLO. ¿Cuánto dinero, cuántos arreglos, cuántas trampas, tendrá que hacer el PRI para que en 15 días esté compitiendo en serio?

5. En las dos próximas semanas veremos aparecer en la asesoría del PRI a más “personalidades” de sus viejos gobiernos y los actos políticos del PRI tenderán a duplicarse. Buscarán reducir las diferencias hoy muy altas en las encuestas, para luego –como en el Estado de México- poder justificar o validar el fraude. Así que quienes creemos muy probable el triunfo de López Obrador debemos pensar en que el PRI sigue contando con todos los recursos. ¿Se olvida que Peña se deshizo del director de la CONADE, resguarda a Lozoya, hizo intocable al secretario preso del PRI, protege al exgobernador de Chihuahua, y sigue haciendo lo que le venga en gana?

6. En 2006 y 2012 López Obrador contribuyó a apaciguar al tigre; lo mismo hizo el pasado año en el Estado de México donde el fraude también fue descarado y brutal. A veces pienso que el famoso tigre no está atado y si entre mes y 20 días el gobierno de Peña -como siempre en México- acude a un fraude descarado y brutal, aunque López Obrador se vaya a su rancho de Palenque y no “amarre al tigre” éste no saldrá de su madriguera porque en tanto tiempo sin acción está engarrotado y acobardado. Aunque se esté muriendo el tigre por inanición va a preferir morir en paz porque ha sido abandonado sin que nadie se haya preocupado por ejercitarlo. Si esto sucediera, ¿Cuántos años más tendremos que estar en las calles? (10/V/18)

