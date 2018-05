Enrique Dussel, historiador marxista heterodoxo, de los más grandes del mundo

Pedro Echeverría V.

1. Enrique Dussel, el historiador marxista más sabio de México –demostrado en decenas de largas conferencias en el mundo- consideró que en estas elecciones la lucha es contra un capitalismo entreguista y trasnacional, ni siquiera contra un capitalismo nacional. En Corea del Sur hay un capitalismo nacional y aun éste es mejor que en el que estamos ahora, que es un capitalismo entreguista. Por lo pronto hay que luchar para que sea nacional y recuperemos los bienes del país: el petróleo, el gas y la minería. Para eso no hay que ser socialista, hay que ser inteligente y se necesita un nacionalismo patriótico, mínimo, manifestó.

2. He visto y escuchado con atención (por YouTube) unas 10 largas charlas y varias confrontaciones en varios países y en México. Siendo yo un seguidor y estudioso del marxismo por más de 50 años, además de conocer a casi todos los intelectuales críticos que se han desarrollado alrededor de Marx, debo decir que Dussel (argentino-mexicano) no tiene competidor en sus exposiciones y polémicas. Sólo me explico la enorme capacidad de Dussel por ser un estudioso, pero además por ser un trotamundos que ha vivido muchos años en varios países. A 200 años del nacimiento de Marx, Dussel se me presenta como heterodoxia.

3. A Dussel lo conocí personalmente en una conferencia en el zócalo hace unos 15 años; luego lo escuché en la UNAM; pero donde lo he visto y escuchado repetidamente ha sido por los videos de YouTube junto a Paco Taibo y otras decenas de intelectuales. Hoy –como si fuera un lujo- está colaborando con Morena dando un curso muy elemental sobre Historia Crítica del capitalismo (Ver en YouTube). Dussel, el padre y principal expositor del “Giro descolonizador”, es con mucho, el más grande historiador de México y casi el único que conoce el marxismo con profundidad. (6/V/18)

