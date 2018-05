Vargas Llosita, ¿no te da vergüenza defender al imperio y a la ultraderecha mexicana tipo Fox, Calderón y Castañeda?

Pedro Echeverría V.

1. Sí, varguitas, tu apellido va desapareciendo al mismo ritmo que de peruano te transformaste en español; al ritmo en que los peruanos escogieron como su gobierno en 1990 al hampón Fujimori sobre el popular literato que fuiste hasta antes de entregarte a los intereses de los EEUU y la derecha internacional. Una vez llegaste a México y con tu frase de “dictadura perfecta” definiste al PRI; pero luego demostraste que tu derechismo no tenía límites, muy al contrario de tu competidor y sombra, Gabriel García Márquez que se mantuvo en posición política decente.

2. Se supone que la literatura ha sido abordada en la historia por personas muy estudiosas, inteligentes y de ideales muy humanísticos; no puedo entender a literatos de derecha, reaccionarios y enemigos de la libertad e igualdad. Obviamente hay literatos de derecha, que para mí son un absurdo, como abortos de la naturaleza. A los administradores de empresa, matemáticos o ingenieros, incluso abogados, no se les puede pedir que sean humanísticos o que entiendan la problemática social, pero a un literato hay que mentarle la madre si no entiende.

3. ¿Cómo se puede vivir feliz, estar contento ante un mundo que está totalmente de cabeza? Más aún, ¿cómo enlistarse a apoyar a quienes explotan, oprimen y saquean a los pueblos para que una minoría siga acumulando capitales y riquezas? Apoyar al imperio ha sido un magnífico negocio para Vargas Llosa, sobre todo si ese imperio y la derecha internacional lo catapultaron para obtener el Nobel de 2010. También Vargas Llosa –el amigo del foxista Castañeda- forma parte del panismo/priísmo que está haciendo campaña contra López Obrador. (5/V/18)

