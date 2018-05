Me enseñó y agradezco a ETA, las ideas de independencia, dignidad, rebeldía, anti poder

Pedro Echeverría V.

1. De los gobiernos franquistas y asesinos de España como el de Rajoy y antecesores, no aprendí nada, no tengo nada que agradecerles; al contrario, los repudié por conservar la monarquía y no hacer nada por desterrar el franquismo que sigue dañando al pueblo español. Sin embargo, desde 1960 entendí del ETA vasco, y reafirmé nuestra lucha por la independencia contra el imperio español que me había enseñado Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero durante 11 años (1810-21). Durante esos 11 años los llamados “realistas” o partidarios del rey español, fueron asesinos de muchos mexicanos, pero como siempre se culpó a los “insurgentes” de todas las muertes. Por aquello de que “la historia la escriben los vencedores”.

2. Toda la puta burguesía, los monarcas y el imperialismo, culpan a la ETA de asesinatos, así como culparon a los comunistas y anarquistas en todos los países en que se manifestaban. Así ha sucedido siempre en el México de hoy en el que ya han sido asesinados durante los gobiernos del PAN de Calderón y del PRI de Peña Nieto más de 250 mil mexicanos y han culpado a delincuentes y narcos cuando es bien sabido que toda esa situación de asesinatos que se vive en México es culpa de todos los gobernantes que han estado al servicio de los dueños del capital. Por ello cuando la burguesía y sus seguidores hablan de “los asesinos de ETA” ya me sé de memoria quiénes son los asesinos verdaderos. ¿No sabemos acaso que cuando se bombardean países como Vietnam, Irak, Siria, se culpa a los rebeldes, cuando son los yanquis que buscan saquear la riqueza de los pueblos?

3. Dice el Ministerio del Interior de España que “Son 91 muertos a causa de la violencia etarra en 1980. La Asociación de Víctimas del Terrorismo da un centenar: pero incluye erróneamente en el detalle a algunos que mató la ultraderecha. Las páginas de EL PAÍS llevan 97 muertos a causa de ETA, incluyendo sus periferias Político-Militar y Comandos Autónomos: pero ningún periódico puede garantizar que haya dado noticia exacta de los muertos de aquel año. Hay más: 25 personas, vascos la inmensa mayoría, murieron a manos de la ultraderecha, generalmente agrupada en el que fue llamado Batallón Vasco-Español. Y, finalmente, seis presuntos miembros de ETA cayeron en enfrentamientos con la policía. En total, 128 personas, a las que pueden sumarse los cinco asesinatos que cometió los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

4. ETA es además nacionalista y socialista; lucha por su independencia de España y la igualdad. Fue el grupo más calumniado, perseguido, encarcelado y asesinado en sus 60 años de vida. Incluso los gobiernos más derechistas y pro fascistas mexicanos –en vez de respetar fielmente el derecho de asilo- contribuyeron con los gobiernos de Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, entregando a asilados en México para ser asesinados por el gobierno español. Así que la llamada “ETA Asesina” ha dejado de actuar en los momentos en que el gobierno de Rajoy sigue persiguiendo a los líderes del movimiento catalán y reafirma su carácter extremadamente asesino. Solamente les pido a los etarras que se exilien (nunca en México) porque el gobierno asesino de Rajoy los quiere desaparecer. (5/V/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios