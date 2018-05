Ya está claro: Anaya (PAN) candidato de los empresarios; López Obrador (Morena) del Pueblo

Pedro Echeverría V.

Pensé que el candidato presidencial José Meade del PRI -partido que posee todos los recursos económicos y la experiencia política- no lo dejarían retorcerse en el piso y morir como sucedió con el candidato Madrazo en 2006. Pero desde ayer, con un publicado empresarial, las posiciones políticas están totalmente definidas; aunque siempre las han estado.

López Obrador el candidato presidencial de Morena no es ni nunca ha sido izquierdista o un anticapitalista, mucho menos enemigo de los empresarios porque cuando más es un simple socialdemócrata electoralista. Pero en este campo, al fin ha descubierto, que los empresarios la están jugando junto al candidato presidencial del PAN, de la derecha, Ricardo Anaya, buscando que Meade, el candidato del Presidente Peña Nieto y del PRI, al no subir, se una al panista Anaya.

López Obrador, en un discurso frente a los medios de información en su aniversario, respondió a los empresarios demostrando que no es un tonto que le estén viendo la cara o que le estén jugando el dedo empresarial en la boca. Oigamos o leamos lo que señaló:

1. Ese grupo empresarial financia la guerra sucia en su contra sin dar la cara y reiteró que no sólo buscan hacer negocios al amparo del poder público, sino que se sienten los dueños de México.

2. Ese grupo es responsable de la inseguridad y la violencia, porque se han dedicado a saquear y a robar, y se abandonó al pueblo.

3. Éstos presionaban a Peña Nieto para que apoyara a Ricardo Anaya, abanderado panista de la coalición Por México al Frente; tienen preferencia por otros candidatos.

4. No quiero generalizar, pero algunos que avalan ese documento han impedido que haya una auténtica democracia. Han ayudado en los fraudes electorales. Lo hicieron en 2006 y ahora quieren repetir lo mismo. En 2006 cuando menos firmaban sus mensajes, ahora es pura guerra sucia. Están financiando a quienes se dedican a hacer mensajes, documentales en contra nuestra. Esa es la discrepancia que tenemos.

5. “Ellos le han hecho mucho daño al país, porque en buena medida son responsables de la tragedia nacional. Es el grupo que se opone a que haya un cambio en México, porque les ha ido muy bien y le ha ido muy mal al pueblo, le ha ido muy mal al país… por eso no quieren un cambio de régimen.

6. Tienen confiscadas a las instituciones, tienen secuestrado al gobierno, y éste no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz.

7. Nosotros queremos un gobierno de todos los mexicanos que no esté sólo al servicio de un pequeño grupo que hace o deshace.

8. López Obrador aseguró que no tiene enemigos, sino adversarios, pero considera que se debe separar al poder económico del político. Precisó que si gana las elecciones no habrá persecución alguna. No es mi fuerte la venganza, sólo queremos justicia.

9. Ya basta. Han robado mucho, han destruido al país, están desgraciando al pueblo. ¡Háganse a un ladito!

10. Está abierto a la crítica, porque es fundamental para la democracia; que no tiene doble discurso ni doble moral: No soy como mis adversarios, que su doctrina es la hipocresía. Yo le llamo a las cosas por su nombre y de que son una mafia de poder, lo son, y se han beneficiado de él, sin duda.

11. Acerca del mensaje de Mexicanos Primero en defensa de la reforma educativa, afirmó que lleva dedicatoria: Está en contra de nosotros, es ilegal, y hay empresarios que se disfrazan de gente honorable y violan la Constitución.

Me ha parecido una reacción lopezobradorista muy, pero muy, importante. Espero que mis camaradas izquierdistas reacciones positivamente y encuentren la forma de apoyar el proceso en las calles y las plazas. Son las condiciones políticas cambiantes que viviremos en los próximos meses y si queremos ayudar a cambiar radicalmente a México tenemos que participar. Ahora lo único que debemos esperar son peores acometidas de la derecha fascistoide política y empresarial a la que estamos acostumbrados de resistir. Hay que llamar a la unidad de los maestros de la CNTE, a los electricistas del exSME, a los mineros, a los telefonistas, a la oposición del IMSS y a todos aquellos luchadores sociales a salir a la calle y que estén atentos a combatir la represión burguesa que se anuncia. (4/V/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios