Gobierno, PRI, PAN, trabajan sin descanso para separar a la vocera Clouthier del candidato AMLO

Pedro Echeverría V.

1. Me parece que la vocera o jefa de campaña Tatiana Clouthier está cumpliendo muy bien con su trabajo en los diferentes foros que se presenta; pienso que al Castañeda (del PAN) y al tal Nuño (del PRI) los ha dejado muy jodidos con sus argumentos. En lo que más han insistido sus contrapartes es en la idea de que sus planteamientos están en contradicción con los de López Obrador y que por tanto no lo representa. Sin embargo, la entrevista que me ha parecido más descarada es la que dio a los priístas Federico Reyes Heroles y a Carlos Elizondo hace unos días.

2. En esta entrevista a la Clouthier por el llamado “Primer Círculo”, le hicieron confesar que si AMLO se pronunciara con alguna simpatía con el gobierno de Venezuela, aunque sea en un punto, ella no estaría con López Obrador; y que no aceptaría sentarse a la mesa a trabajar con Manuel Bartlett. Esos dos ejemplos me hicieron brincar de enojo y desconfianza hacia la Clouthier porque se supone que Morena debe guardar un alto respeto al gobierno chavista de Venezuela que ha sido más democrático que el de México y Bartlett ha sido, junto a Layda y Noroña, el legislador más destacado.

3. El activista amigo Fernández Noroña nos ha demostrado que el sistema electoral computarizado de Venezuela es mil veces superior y seguro que el de México y de muchos países; y las elecciones, más de ocho, que ganó Hugo Chávez con presencia de testigos internacionales, en México jamás se ha practicado. En cuando a los legisladores Bartlett, Layda Sansores y Noroña, puedo demostrar que son los tres más valiosos ¿de la historia? por sus muchas más intervenciones en las cámaras despedazando las políticas traidoras de los gobiernos del PRI y el PAN y de sus secretarios de gabinete.

4. Está bien, por ahora, que López Obrador tenga miedo de declarar apoyos a cientos de países agredidos por el imperio y demás países poderosos; pero después de las elecciones, si sube a la Presidencia, tendrá que hacerlo. En este mundo, así como en México, no puede seguirse tapando los robos, asesinatos y masacres que sufren los pueblos; no sólo hay que denunciarlos sino que es necesario hacer causa común con los reclamos de los países sojuzgados. ¿O debe continuar esa política de seguir aplastando a pueblos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil?

5. Basta ya que la izquierda no sepa (ante un pueblo jodido), o no quiera defenderse ante los argumentos de la derecha y los medios de información. Entre dos días se festejará en el mundo el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, quizá el más grande economista universal, además de creador de un pensamiento que ha abarcado el mundo, y muchos socialdemócratas quisieran esconder que son hijos –aunque no quieran- de ese pensamiento que ha ayudado a transformar el mundo. ¿Tanto se ha consolidado la derecha anticomunista que siguen espantando al pueblo con el pensamiento igualitario?

6. Espero que el cambio radical de gobierno de López obrador traiga también una claridad ideológica entre sus funcionarios y demás grupos sociales con el fin de responder a los sectores derechistas que buscan continuar con su dominación. López Obrador y sus funcionarios tendrán la obligación de deslindarse de todos esos personajes que a partir de 1982, con la firma de compromisos con el FMI y el BM, profundizaron la dependencia de México hacia el imperialismo. Yo por el contrario lo único que le pedí a Chávez durante su gobierno fue que profundice más sus compromisos con el pueblo de Venezuela. (3/V/18)

