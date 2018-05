Con 54 años de vida, regreso de las FARC a la guerrilla; en México el EZLN lleva 24 años de actividad

Pedro Echeverría V.

1. Colombia con 52 millones de habitantes y México con 125, son dos países hermanos en América. Los dos países con altos porcentajes de pueblo pobre y miserable, sometidos por puñados de grandes capitalistas y muy sojuzgados por el imperio de los EEUU. Colombia con tres guerrillas que llevan décadas en la selva: El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). México, al parecer con ningún grupo guerrillero abierto, pero de pronto aparecen aún en pie de lucha El Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros dos núcleos que al parecer surgieron de escisiones. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de guerrilla, a las pocas semanas se transformó en movimiento pacífico.

2. En Colombia las FARC son las que más han hecho historia: nacieron en 1964 y durante sus 54 años de vida no han dejado de enfrentar a los distintos gobiernos que han explotado, oprimido y saqueado Colombia y, al parecer se preparan a regresar a la selva después de que alrededor de tres años entraron en un período de negociaciones de paz que llegaron a la firma de acuerdos. Sin embargo las exigencias de la clase gobernante y empresarial hacia los “exguerrilleros” han llegado al grado de ser insoportables. Más de 1,500 guerrilleros se preparan a regresar a la selva en espera de engrosar sus filas que en algún momento llegaron a ser 18 mil. Si esos famosos acuerdos de paz fracasan será una prueba más de que el pueblo, los trabajadores, los luchadores sociales, no pueden tener ni un grado de confianza hacia la burguesía,

3. En México, además de cientos de guerrillas que se registraron durante la revolución y en los años veinte a los sesenta, las guerrillas más conocidas en las izquierdas fueron las de Arturo Gámiz en Madera, Chihuahua en 1965; la del líder popular Jenaro Vázquez Rojas en Guerrero asesinado en 1972 y la de Lucio Cabañas, también en Guerrero, asesinado en 1974. En 1996 surgió en Aguas Blancas, Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se creyó que llegaba a fortalecer al Ejército Zapatista (EZLN) que se había levantado en armas en enero de 1994. Se registró en México durante el gobierno de Echeverría Álvarez (1970-76) una muy activa y valerosa guerrilla urbana que significó una respuesta a los asesinatos de estudiantes en 1968 por el gobierno. Hoy se podría decir que nada quedó, con excepción del EZLN que es un movimiento.

4. En Colombia no se vislumbra lo que sucederá después de la firma de los tratados de paz, sobre todo al concluir el gobierno de Manuel Santos (2010-2014-2018), peor aún si sube a la Presidencia un seguidor del fascista Álvaro Uribe. Sin embargo el mismo Santos era un seguidor de Uribe, pues era su secretario de Defensa. Lo que sea, lo importante es que los exguerrilleros colombianos regresen a sus puestos preparados lo suficiente para resistir por lo menos otros 10 años si antes no logran derrocar al gobierno de la burguesía. Esto quiere decir que no pueden seguir jugando a las elecciones o los cargos públicos. Por ello también debemos preguntarnos acerca de lo sucedido con El Salvador con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que de la guerrilla se transformó en luchador electoral.

5. México está en los últimos dos meses de su campaña electoral presidencial. No se vislumbra con claridad acerca de lo que sucederá. Pareciera que una chispa política puede prender la pradera por el enorme nerviosismo que existe. Pareciera que si todo transcurriera pacíficamente el candidato de Morena, López Obrador, tiene asegurada de manera amplia la Presidencia; pero no se sabe si el gobierno y el PRI estarían dispuestos a entregar el poder político. Puede descomponerse el proceso en cualquier momento provocado por el PRI-PAN- PRD gobierno. Ahora se habla de la estrategia de desaparecer el “desafuero” para derrocar a López Obrador en caso de que gane. Parece que hay muchas trampas tendidas que pueden ser un sinfín de provocaciones para eliminar la amenaza lopezobradorista. Así que Colombia y México van por el mismo camino. (1/V/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios