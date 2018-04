Pedimos sólo dos candidatos con análisis y que desaparezcan los chismes de lavadero que atontan

Pedro Echeverría V.

1. No resistí una mesa del periodista Loret de Mola del día (posterior al famoso debate) entre voceros o asesores de los candidatos; tuve la voluntad, pero no pude resistir más de cinco minutos al tal Nuño del PRI ni al Castañeda del PAN interrumpiendo a la Clouthier de Morena y sin dejarla responder. Reaccioné: ¿Quién carajos me puede obligar a escuchar y ver chismes, dimes y diretes personales, cuando puedo escuchar análisis económicos y políticos de fondo o, por lo menos, buena música que puede encontrarse al gusto en Internet? Por ello deseo que el PRI y el PAN decidan hoy mismo si Meade o Anaya van a enfrentar a López Obrador y que desaparezcan tres candidatos; espero que haya análisis para conocer más a fondo las propuestas y acciones de gobierno.

2. No quisiera escuchar más a los candidatos presidenciales en México, mucho menos a sus voceros; no me sirven más. Desde hace más de un mes (por lo menos desde marzo) me sé de memoria sus discursos y movimientos. Además el planteamiento de los partidos, fundadores y dirigentes (PRI, PAN, PRD, etcétera) los conozco desde que nacieron) ¿Qué hace allí como candidata la esposa (antes muy modorrita, que fue diputada por instrucciones de papi) de un expresidente asesino de más de 120 mil mexicanos? Supongo que esto de los asesinatos por funcionarios y las mafias, también se registran en muchos países capitalistas, en EEUU e Italia en particular, con Berlusconi. Esta esposa, como alguien sugirió, bien podría ser candidata en una población municipal de tres mil habitantes.

3. El Bronco ya fue gobernador de Nuevo León y, según se ha publicado en muchos medios, ha sido muy mediocre y ha estado al servicio de los millonarios inversionistas, tal como sus antecesores. En México cualquier político que posea muchos amigos encumbrados y mucho dinero, puede ser gobernador de cualquiera de los 31 estados. No se necesita más que afiliarse a un partido o declararse “independiente” por renunciar al PRI, al PAN, al PRD, por no haber logrado la candidatura directa de sus partidos. Al instituto electoral (INE) y al Tribunal (IFE) se les maneja por el gobierno y los partidos que mediante acuerdos los conforman; basta que el dedo que los nombró les indique la siguiente jugada. Si el Bronco, Margarita, quieren seguir haciéndole al cuento para evitar que AMLO llegue, que lo hagan.

4. La bronca de la competencia ahora está entre Meade y Anaya para ver quien elimina a quien en su lucha por el segundo lugar; pueden llegar de inmediato a un acuerdo, incluso rifarlo en un volado, porque su objetivo es el mismo: impedir que AMLO llegue a la Presidencia. Anaya puede tener la lengua más suelta que Meade, puede ser más joven y dinámico, pero Meade trae un poderoso aparato lleno de compromisos con los más grandes empresarios y políticos. Desmantelar a Meade, al PRI y los enormes compromisos Peña Nieto con inversionistas nacionales y extranjeros, no es fácil; por el contrario el famoso “gobierno de coalición”, de los mismos políticos de siempre, se conformarían con un pequeño puesto y gran salario a cada uno. ¿Acaso los coaligados no serían exactamente los dirigentes de cada partido?

5. Cuidado: no perder la Presidencia y la mayoría en el congreso de diputados y la cámara de senadores; si se logra que AMLO obtenga el Ejecutivo y el Legislativo, muchos ladrones, atracadores y defraudadores de cuello blanco, tendrán que salir inmediatamente de México porque tendrán que demostrar cómo obtuvieron sus cuantiosos capitales. Supongo que los Slim, Bailleres, Larrea, muy abusadillos, estarán dispuestos a ceder, donar, invertir, unos cuantos miles de millones de dólares para crear empleos, mantener unos cinco millones de becas para los “ninis”. Pero claro, si AMLO llega a la Presidencia sin mayoría, entonces todas las inversiones serán para desprestigiarlo con cualquier pretexto para luego derrocarlo. Por ello es importante que AMLO, además de sus decenas de miles de giras, conozca muy bien a su adversario. (24/IV/18)

