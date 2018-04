Marcos va al fondo en su observación y pide resistir; faltan propuestas de organización.

Pedro Echeverría V.

1, Marcos, dirigente del EZLN, señaló: “Ante quienes plantean la opción de reforma, que daría un respiro o revolución, no hay que andarse con medias tintas, pues los zapatistas proponen que ni reforma, ni revolución, sino supervivencia, o sea, resistencia y rebeldía, porque el capital va por todo y no va a permitir Lulas, ni Dilmas, ni Kirchner ni Correas, ni Evos, ni López Obrador, ni como se llame cualquier cosa que ofrezca un respiro… Si algún aspirante presidencial o gobernante ofrece al capital un respiro y pide que lo apoyen, “no lo van a permitir. Y una cosa es prepararse para ese respiro y otra para una persecución sanguinaria, sádica, voraz, con un apetito fuera de toda lógica que no habíamos visto”.

2. Ahora AMLO comienza a sentir lo duro y tupido de la acometida de sus enemigos y contendientes: a la Calderona y al Bronco se les regaló su candidatura presidencial por los órganos electorales; el más rico del mundo, el multimillonario Slim, entró a la campaña peleando por continuar la construcción del aeropuerto sobre el lago; y ahora, la cúpula empresarial (CCE) –que aceptó que se instalen mesas de análisis acerca del aeropuerto, simplemente dijo que “ya su linda madre dijo que no”. Además, desde la segunda quincena de abril todos los candidatos que no son de Morena, que pertenecen a los otros seis partidos y los llamados “independientes” no han dejado de hacer campaña contra AMLO.

3. Pienso que “el tigre” duerme mucho por hambre y confusión; que desde hoy hay que empezar a despertarlo y prepararlo. Los comités de Morena tienen que organizarse para responder frente a un probable tercer fraude. Si se paraliza el país, o por lo menos en la CDMX, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y el Estado de México, el gobierno y los empresarios tendrán que interrumpir su banquete. López Obrador no puede irresponsablemente dejar al tigre para que lo asesinen porque como dijera Blas Urrea a Madero: Usted ha abierto el cuerpo de la revolución y debe extirpar de la herida toda la podredumbre; si no lo hace y la deja cerrar en falso, entonces el pueblo lo condenará como un cobarde y un farsante.

4. Marcos sabe muy bien que la política es un asunto de Estado donde los capitalista se juegan sus miles de millones de pesos, sus grandes propiedades, la continuidad de la explotación y el saqueo, por las que están dispuestos a matar y morir. Así ha sido a través de la historia del mundo, en América y México en particular. Los capitalistas no aceptan reformas, menos revolución; hay que luchar por la supervivencia, o sea, resistencia y rebeldía, porque “el capital va por todo y no va a permitir Lulas, ni Dilmas, ni Kirchner ni Correas, ni Evos, ni López Obrador”. Sin embargo, aunque los capitalistas siempre están dispuestos a masacrar a quienes se les oponen, los rebeldes que resisten están siempre dispuestos a morir luchando con dignidad por la justicia y la igualdad. (19/IV/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

